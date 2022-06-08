В Волгограде до конца года отремонтируют 42 дворовых проезда: список

Во всех районах Волгограда капитально обновят 42 внутриквартальные дороги. Как сообщает ИА «Высота 102», на эти цели в этом году выделено 300 миллионов рублей.

— Прием заявок для участия в электронных аукционах продлится до 16 июня. Победившему подрядчику предстоит полностью демонтировать старое изношенное покрытие, уложить в два слоя новое полотно из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также будут заменены бордюры и восстановленные колодезные люки, — сообщили информагентству в пресс-службе мэрии Волгограда.

На придомовых территориях, как уточнили в горадминистрации, появятся новые линии наружного освещения, установят скамейки и урны. Обновление пройдет при реализации регпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Возможно, что именно ваш двор попал в список обновляемых территорий:

Тракторозаводский район

улица имени Академика Богомольца, 5

улица Борьбы, 9, 11, 13

проспект имени В. И. Ленина, 203, 205

улица имени Колумба, 5, 5а, 14

улица Ополченская, 25, 27

улица имени Быкова, 4а

улица имени Гули Королевой, 9

Краснооктябрьский район

улица имени маршала Еременко 130

улица Титова 17, 19

улица имени генерала Штеменко, 50, 52, 54, 56

улица Триумфальная 18, 24, 26, 28

Дзержинский район

улица имени маршала Рыбалко 14, 14б, 12

улица Колпинская, 1а, 9, 11

улица Ангарская, 114

проспект имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 163, 165, 167, 169

улица Космонавтов, 33

Центральный район

улица Хиросимы 7, 7а

улица имени Ткачева, 4, 6, 8, 10, 15

улица имени Рокоссовского 42, 44

улица Двинская 18, 20

улица имени Пархоменко, 39

улица Невская, 12б

улица Новороссийская, 16

Ворошиловский район

улица Дубовская 16а, 18

улица Социалистическая 14, 16

улица Ким, 10а, 12

улица Профсоюзная, 17, 17-1, 19

улица Рабоче-Крестьянская 50, 52

улица Профсоюзная, 21

улица Циолковского, 5

Советский район

улица имени Гвоздкова 16, 18

улица имени Карла Маркса, 25, 27

улица Алексеевская, 9, 11, 13, 15, 19, 21

улица Запорожская 3, 6

Кировский район

улица имени Воронкова, 78, 80, 82, 82а

улица имени Козака 11, 9, 7

улица 64-й Армии, 24, 87

улица имени Зины Маресевой, 3, 5, 5а

улица имени Кирова 130б, 132б, 134б

переулок имени Успенского, 18

улица имени Козьмы Минина 14, 16

Красноармейский район

бульвар имени Энгельса, 28

улица Остравская, 8, 12, 14, 16

улица Гремячинская, 26, 28

улица Пролетарская 39, 41, 45

проспект Героев Сталинграда 47, 49