Общество

В Волгограде до конца года отремонтируют 42 дворовых проезда: список

Общество 08.06.2022 11:32
0
08.06.2022 11:32


Во всех районах Волгограда капитально обновят 42 внутриквартальные дороги. Как сообщает ИА «Высота 102», на эти цели в этом году выделено 300 миллионов рублей.

— Прием заявок для участия в электронных аукционах продлится до 16 июня. Победившему подрядчику предстоит полностью демонтировать старое изношенное покрытие, уложить в два слоя новое полотно из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также будут заменены бордюры и восстановленные колодезные люки, — сообщили информагентству в пресс-службе мэрии Волгограда.   

На придомовых территориях, как уточнили в горадминистрации, появятся новые линии наружного освещения, установят скамейки и урны. Обновление пройдет при реализации регпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Возможно, что именно ваш двор попал в список обновляемых территорий: 

Тракторозаводский район

улица имени Академика Богомольца, 5 

улица Борьбы, 9, 11, 13

проспект имени В. И. Ленина, 203, 205 

улица имени Колумба, 5, 5а, 14  

улица Ополченская, 25, 27

улица имени Быкова, 4а

улица имени Гули Королевой, 9 

Краснооктябрьский район

улица имени маршала Еременко 130

улица Титова 17, 19 

улица имени генерала Штеменко, 50, 52, 54, 56

улица Триумфальная 18, 24, 26, 28 

Дзержинский район

улица имени маршала Рыбалко 14, 14б, 12

улица Колпинская, 1а, 9, 11  

улица Ангарская, 114 

проспект имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 163, 165, 167, 169 

улица Космонавтов, 33 

Центральный район

улица Хиросимы 7, 7а 

улица имени Ткачева, 4, 6, 8, 10, 15

улица имени Рокоссовского 42, 44

улица Двинская 18, 20 

улица имени Пархоменко, 39 

улица Невская, 12б 

улица Новороссийская, 16  

Ворошиловский район

улица Дубовская 16а, 18 

улица Социалистическая 14, 16 

улица Ким, 10а, 12

улица Профсоюзная, 17, 17-1, 19 

улица Рабоче-Крестьянская 50, 52 

улица Профсоюзная, 21 

улица Циолковского, 5 

Советский район

улица имени Гвоздкова 16, 18 

улица имени Карла Маркса, 25, 27 

улица Алексеевская, 9, 11, 13, 15, 19, 21  

улица Запорожская 3, 6 

Кировский район

улица имени Воронкова, 78, 80, 82, 82а 

улица имени Козака 11, 9, 7 

улица 64-й Армии, 24, 87 

улица имени Зины Маресевой, 3, 5, 5а 

улица имени Кирова 130б, 132б, 134б 

переулок имени Успенского, 18 

улица имени Козьмы Минина 14, 16

Красноармейский район

бульвар имени Энгельса, 28 

улица Остравская, 8, 12, 14, 16 

улица Гремячинская, 26, 28 

улица Пролетарская 39, 41, 45

проспект Героев Сталинграда 47, 49 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
08.06.2022 12:48
Общество 08.06.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 12:27
Общество 08.06.2022 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 12:26
Общество 08.06.2022 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 10:35
Общество 08.06.2022 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 10:21
Общество 08.06.2022 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 10:13
Общество 08.06.2022 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 09:28
Общество 08.06.2022 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 07:01
Общество 08.06.2022 07:01
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 21:10
Общество 07.06.2022 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 20:35
Общество 07.06.2022 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 19:41
Общество 07.06.2022 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 18:14
Общество 07.06.2022 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 16:50
Общество 07.06.2022 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 16:49
Общество 07.06.2022 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2022 16:06
Общество 07.06.2022 16:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:53
Росприроднадзор озадачит пожаром на западе Волгограда военную прокуратуруСмотреть фотографии
13:14
Часть хутора в Волгоградской области залило топливом с нефтебазыСмотреть фотографии
12:48
На юге Волгограда из-за ремонта сузили улицу ГубкинаСмотреть фотографии
12:43
Надеялся, что не найдут тело: под Волгоградом СК обвинил убийцу 18-летней студентки в изнасилованииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
В Волгограде объявят звезд, приглашенных на молодежный фестиваль 25 июняСмотреть фотографии
12:26
Мэрия Волгограда готовит площадки для патриотических линеек в школахСмотреть фотографии
11:52
На стройке в Волгограде нашли 250-килограммовую бомбуСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде арестовали 4 квартиры и иномарку менеджера крупной торговой сетиСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде до конца года отремонтируют 42 дворовых проезда: списокСмотреть фотографии
10:51
За смерть 38-летнего велосипедиста волгоградцу грозит до 5 лет колонииСмотреть фотографии
10:35
Волгоградская область опередила Подмосковье по заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
10:21
Главам волгоградских СНТ напомнили о крупных долгах и личной ответственностиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде каждый десятый житель в гневе использует матСмотреть фотографии
09:30
Стало плохо водителю: неуправляемый Volkswagen Polo вылетел на встречку в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:28
Волгоградский ученый рассказал о возможности применения климатического оружия в РоссииСмотреть фотографии
09:21
Девять продали, одного съели: в Волгоградской области конокрады идут под судСмотреть фотографии
07:01
В Волгоградской области выберут лучшего пахаря-спортсменаСмотреть фотографии
06:04
«Просим вмешаться»: регоператор «Ситиматик-Волгоград» задолжал за обработку и размещение мусора треть миллиардаСмотреть фотографии
21:40
126 тысяч волгоградцев получили в 2022 году налоговый вычетСмотреть фотографии
21:10
В четырех районах Волгограда 8 июня отключат светСмотреть фотографии
20:35
В Волжском скончался известный хирург Владимир ДементьевСмотреть фотографии
20:10
С иностранцами общался шепотом: за злоупотребление свободой информации осудили экс-преподавателя ВолГУСмотреть фотографииCмотреть видео
19:41
В центре Волгограда на фасаде дома появится портрет Героя России Дениса ЗоринаСмотреть фотографии
19:05
В Волгограде рядом с госпиталем Минобороны горят залежи мусора: видеоСмотреть фотографии
18:33
Блондинка на Opel трижды не успела протрезветь перед встречей с ДПС в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:14
Мэрия посоветовала жителям Волгограда объезжать стороной улицу РаздольнуюСмотреть фотографии
17:58
Прокуратура заинтересовалась самовольной дорогой в Волгограде после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:10
РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасностиСмотреть фотографии
17:09
Под Волгоградом мужчина едва не утонул в уличном туалете: видео спасенияСмотреть фотографии
16:50
На соревновании оперативного персонала определены лучшие бригады энергетиковСмотреть фотографии
 