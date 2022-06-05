«Ветер будет рвать провода»: волгоградских энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды
Общество 05.06.2022 17:01
0
05.06.2022 17:01
В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в Волгограде и в Волгоградской области введен режим повышенной готовности энергослужб. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россетти Юг», в регионе ожидаются сильные дожди, град, шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.
К ликвидации последствий непогоды готовы приступить 228 бригад в составе 1142 человек и 705 единиц техники.
Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлено 69 передвижных резервных источников электроснабжения.
Сообщить о нарушениях электроснабжении и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону 8-800-220-0220.
Ранее ИА "Высота 102" сообщало, что синоптики прогнозируют 6 июня сильный дождь, грозы и град.
Реклама
Власти Волгограда закупают две остановки почти за 1 миллион рублей05.06.2022 20:11
Общество 05.06.2022 20:11
«Не знаем, что с огородами»: на северо-востоке Волгоградской области прошел мощный град05.06.2022 17:57
Общество 05.06.2022 17:57
Более 10% опрошенным волгоградцам не хватает денег на обед05.06.2022 16:25
Общество 05.06.2022 16:25
В Волжском на месте закрывшегося «Радежа» появится «Пятерочка»05.06.2022 15:30
Общество 05.06.2022 15:30
«Добро вернется»: в Волгоградской области собирают бездомному пенсионеру на жилье05.06.2022 14:02
Общество 05.06.2022 14:02
Росгидрометцентр спрогнозировал 6 июня в Волгоградской области град и грозы05.06.2022 12:38
Общество 05.06.2022 12:38
В Волгоградской области продолжаются поиски пропавшего мальчика05.06.2022 08:26
Общество 05.06.2022 08:26
«Жизнь заиграла яркими красками»: блогер помогала волгоградскому пенсионеру переехать из подвала в квартиру05.06.2022 06:39
Общество 05.06.2022 06:39
В Волгограде на видео попала 300-метровая очередь на концерт Арбениной04.06.2022 21:09
Общество 04.06.2022 21:09
Эмили и Мартин: какие редкие имена выбирают своим детям волгоградцы04.06.2022 20:30
Общество 04.06.2022 20:30
Волгоградский художник рассказал губернатору о своих мечтах04.06.2022 15:30
Общество 04.06.2022 15:30
В Волгограде скончался курсант академии МВД04.06.2022 14:32
Общество 04.06.2022 14:32
Волгоградский аэропорт оставят транзитным до Дня России04.06.2022 13:34
Общество 04.06.2022 13:34
Заброшенный Дом печати в Волгограде пытаются продать за 86 млн рублей04.06.2022 09:56
Общество 04.06.2022 09:56
В Волгограде 84% опрошенных горожан не хотят возвращения McDonald's03.06.2022 21:41
Общество 03.06.2022 21:41
Реклама