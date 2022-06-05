Общество

«Ветер будет рвать провода»: волгоградских энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Общество 05.06.2022 17:01
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05.06.2022 17:01



В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в Волгограде и в Волгоградской области введен режим повышенной готовности энергослужб. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россетти Юг», в регионе ожидаются сильные дожди, град, шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

К ликвидации последствий непогоды готовы приступить 228 бригад в составе 1142 человек и 705 единиц техники.

Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлено 69 передвижных резервных источников электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжении и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону 8-800-220-0220.




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