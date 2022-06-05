«Ветер будет рвать провода»: волгоградских энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды









В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в Волгограде и в Волгоградской области введен режим повышенной готовности энергослужб. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Россетти Юг», в регионе ожидаются сильные дожди, град, шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.





К ликвидации последствий непогоды готовы приступить 228 бригад в составе 1142 человек и 705 единиц техники.





Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости подготовлено 69 передвижных резервных источников электроснабжения.











Сообщить о нарушениях электроснабжении и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону 8-800-220-0220.