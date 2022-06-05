Общество 05.06.2022 12:38
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05.06.2022 12:38
В Росгидрометцентре опубликовали экстренное предупреждение о погоде на завтра, 6 июня в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, так, в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и град. Такая же непогода будет буйствовать и в Ростовской области, а также в Адыгее.По данным Волгоградского ЦГМС, град в Волгограде 6 июня не прогнозируется. Температура воздуха с сегодняшних +30 при этом упадет до +25+27 градусов.
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