Общество

В Волгоградской области выберут лучшего пахаря-спортсмена

Общество 08.06.2022 07:01
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08.06.2022 07:01



10 июня 2022 года в городском округе город Михайловка состоятся V областные соревнования механизаторов по спортивной пахоте — мастерству обработки почвы среди работников сельскохозяйственных организаций и крестьянских  хозяйств.

Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете труду и занятости Волгоградской области, поступило свыше 30 заявок из 26 муниципальных районов. Участники будут соревноваться на тракторах «Беларус», агрегатированных с трехкорпусным или четырехкорпусным плугом. Жюри оценит результаты вспашки различных участков по нескольким параметрам, включая время обработки и выровненность поверхности.

Победитель представит Волгоградскую область на всероссийских соревнованиях, которые пройдут с 7 по 14 августа 2022 года в Ленинградской области.

Отметим, что лучшие механизаторы нашего региона принимали участие в восьми открытых чемпионатах России по пахоте. В 2014 и 2019 годах волгоградцы вошли в ТОП-10 лучших представителей профессии.




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