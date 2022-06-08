В Волгоградской области выберут лучшего пахаря-спортсмена









10 июня 2022 года в городском округе город Михайловка состоятся V областные соревнования механизаторов по спортивной пахоте — мастерству обработки почвы среди работников сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств.







Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете труду и занятости Волгоградской области, поступило свыше 30 заявок из 26 муниципальных районов. Участники будут соревноваться на тракторах «Беларус», агрегатированных с трехкорпусным или четырехкорпусным плугом. Жюри оценит результаты вспашки различных участков по нескольким параметрам, включая время обработки и выровненность поверхности.





Победитель представит Волгоградскую область на всероссийских соревнованиях, которые пройдут с 7 по 14 августа 2022 года в Ленинградской области.





Отметим, что лучшие механизаторы нашего региона принимали участие в восьми открытых чемпионатах России по пахоте. В 2014 и 2019 годах волгоградцы вошли в ТОП-10 лучших представителей профессии.