В съемной квартире в Волгограде нашли труп 24-летнего иностранца

В Краснооктябрьском районе Волгограда на минувших выходных произошло жестокое убийство 24-летнего мигранта из Узбекистана. Как сообщает ИА «Высота 102», возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ — убийство.

— Подозреваемый полностью признал свою вину. Следствие будет ходатайствовать о заключении фигуранта уголовного дела под стражу, — сообщил информагентству руководитель следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области Николай Перегудов.

Известно, что подозреваемым по делу проходит 46-летний житель Узбекистана. Инцидент произошел на съемной квартире по улице Кузнецова, 18. В ночь с пятницы на субботу двое мигрантов мирно выпивали и разговаривали о жизни.

Под влиянием спиртного подозреваемый стал выяснять отношения со своим визави, схватился за нож и нанес два удара потерпевшему в область груди и левой руки. 24-летний мужчина скончался на месте.

Читайте также:

Житель Волгоградской области сдался полиции после убийства приятеля