Общество

В Волгограде на видео попала 300-метровая очередь на концерт Арбениной

Общество 04.06.2022 21:09
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04.06.2022 21:09


В Волгограде на видео попала огромная очередь из почитателей творчества певицы Дианы Арбениной. Как сообщает ИА «Высота 102», люди перед началом концерта растянулись от выставочного комплекса «Экспоцентр» до парковки расположенного рядом ТЦ.

Волгоградский активист Алексей Ульянов раскритиковал организаторов концерта за доставленные людям неудобства. 

— Друзья билет в среднем стоит 3500-4000 рублей. Люди вот в эту узенькую дверку в одну заходят. Очередь бешеная. Не двигается от слова «совсем». Это издевательство, — заключает блогер и правозащитник. 

В своем телеграм-канале Ульянов сообщает, что на улице по его подсчетам собралось около 300 человек, а вход осуществляется лишь по одному и в узенькую дверь. 

— Это плевок волгоградцам. Организаторы, вы днище, позорники, — возмущается общественник.  

Чуть позже Алексей Ульянов все же отмечает, что несмотря на жуткую жару, неудобные кресла, очереди в 300 метров и позорную организацию, все компенсирует Диана Арбенина и наш благодарный зритель. 

Согласно открытым данным, организатором мероприятия выступила некая Марина Гончарова, оформленная как ИП. Деятельностью в области исполнительских искусств женщина занимается с 1999 года — с даты регистрации в соседнем Ростове-на-Дону. 

Фото и видео: Алексей Ульянов / vk.com / ИА «Высота 102»

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