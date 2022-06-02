Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 2 июня, в ходе встречи с представителями ветеранских организаций сообщил о дополнительных мерах поддержки семей, чьи близкие погибли при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает ИА «Высота 102», родным погибших военнослужащих из региональной казны будет выплачено по миллиону рублей в дополнение к федеральной поддержке.

– В наше время потомки Поколения Победителей с честью выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса и жителей России, Украины, Европы по спасению от фашизма и радикального национализма.

К сожалению, не все возвращаются домой. Есть и потери, – затронул актуальную тему в ходе встречи с ветеранами Андрей Бочаров. – Хочу вас проинформировать, что в дополнение к решению Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина о федеральной поддержке семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач специальной военной операции, принято решение о дополнительной региональной поддержке семей погибших воинов.

Средства в размере 1 миллиона рублей на семью, где есть потери, по словам губернатора Волгоградской области, уже выделены и направляются родным и близким погибших военнослужащих.