Общество

О поддержке ДНР и Великой Победе: губернатор Бочаров пообщался с ветеранами

Общество 02.06.2022 12:01
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02.06.2022 12:01


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 2 июня, встретился с представителями областной и городской организаций ветеранов в честь 35-летия со дня их образования. Как сообщает ИА «Высота 102», собрание прошло практически в полевых условиях — на территории нового современного многопрофильного патриотического центра Волгоградской области – центра «Юный ястреб».

О чем шла речь на встрече, корреспонденты информагентства рассказали в режиме онлайн. 

1. О прошлом и будущем 

В начале встречи с представителями ветеранских организаций Андрей Бочаров вспомнил, как семь лет назад решалась судьба  патриотического клуба. 

– Помню и никогда не забуду, что в 2014 году, когда я только знакомился с областью, мне на подпись принесли документ, который давал возможность полностью продать последние остатки земли и имущества этого практически уничтоженного, а когда-то хорошо известного в Волгоградской области патриотического клуба, воспитавшего не одно поколение легендарных летчиков.

Люди, которые меня убеждали, что здесь ничего невозможно сделать, уже не работают в системе власти. А патриотический клуб «Юный ястреб» возрождается, причем на качественно новом уровне. Задача стоит амбициозная – создать современный многопрофильный, многофункциональный региональный центр по обучению и патриотическому воспитанию — «Юный ястреб», аналогов которому в России нет. Мне бы  хотелось, чтобы при вашей поддержке  реализация этого проекта вошла в программу 80-летия победы в Сталинградской битве,  реализация которой будет продолжена и после основных мероприятий.  Надеюсь, вы поддержите это предложение.


2. О поддержке семей участников спецоперации 

Общаясь с ветеранами, губернатор сообщил о дополнительных мерах поддержки семей, чьи близкие погибли при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.  

– В наше время потомки Поколения Победителей с честью выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции по защите жителей Донбасса и жителей России, Украины, Европы по спасению от фашизма и радикального национализма. 

К сожалению, не все возвращаются домой. Есть и потери, – затронул  актуальную тему в ходе встречи с ветеранами Андрей Бочаров.  – Хочу вас проинформировать, что в дополнение к решению Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина о федеральной поддержке семей военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач специальной военной операции, принято решение о  дополнительной региональной поддержке семей погибших воинов.

Средства в размере 1 миллиона рублей на семью, где есть потери, по словам губернатора Волгоградской области, уже выделены и направляются родным и близким погибших военнослужащих.

3. О поддержке жителей Донбасса и Украины 

– Вместе с вами, вместе со всеми жителями Волгоградской области мы помогаем и дальше будем помогать жителям Донбасса и других регионов Украины, – продолжил Андрей Бочаров. – С территории Волгоградской области на данные территории уже направлено 26 гуманитарных конвоев с более чем 1 тысячей тонн грузов. 

Оставаться в стороне от большой работы по восстановлению мирной жизни на освобожденных от фашистов и неонацистов территориях мы не можем, просто не имеем права. Тем более, что наша Сталинградская-Волгоградская область всегда, во все времена приходила на помощь тем, кому трудно, и всегда участвовала в реализации по-настоящему масштабных государственных задач.  Нами принято решение об участии Волгоградской области в восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных от фашизма, и мы к этой работе уже приступили. Уверен, что ветеранское сообщество, жители Волгоградской области поддержат такое решение.

Кроме того, в рамках нашей региональной гуманитарной акции «Тепло из дома» дополнительная поддержка, в том числе сувениры с родной земли, уже направлена и будет направляться нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Очень хороший отклик имеет инициатива молодежи, в ходе которой волгоградские школьники пишут нашим военнослужащим прямо на передовую письма поддержки.

Пользуясь случаем, предлагаю и Вам, уважаемые ветераны, присоединиться к этой доброй акции и обратиться со словами поддержки и  пожеланий к тем, кто сейчас защищает нашу Родину.


4. О новом статусе «Житель осажденного Сталинграда»

26 мая, как известно, Волгоградская областная дума утвердила для отдельной категории Волгограда новый статус «Житель осажденного Сталинграда». По словам Бочарова, решение о присвоении волгоградцам данного статуса была в том числе принято с участием ветеранов. 

– Ветеранскую экспертизу у нас проходят все важные решения по  развитию Волгоградской области. И только потом мы приступаем к их реализации. Так, в рамках работы по поддержке старшего поколения наших жителей, буквально на днях 26 мая Волгоградская областная Дума закрепила законом правовой статус «Житель осажденного Сталинграда». Это важное, системное решение, принятое после серьезных консультаций с ветеранским сообществом, позволяет более комплексно решать задачи по дополнительной поддержке жителей Волгоградской области.

5. О подготовке к празднованию 80-летия Победы 

Андрей Бочаров напомнил, что 25 июня  в Волгограде пройдет областной Молодежный Фестиваль, в рамках которого в том числе запланирована работа патриотической площадки и специальной экспозиции, посвященной 80-летию Сталинградской Победы. 

– Прошу ветеранское сообщество принять самое активное участие в подготовке этой экспозиции, – обратился к участникам встречи глава Волгоградской области. – В ближайшее время намечено  проведение Оргкомитета по подготовке к 80-летию Сталинградской Победы. И в целом работы по всем направлениям нам с Вами предстоит еще очень и очень много.

В заключение губернатор поздравил с юбилейной датой собравшихся, выразив надежду на совместную реализацию существующих и новых проектов, направленных на сохранение памяти о Великой Победе:   

– Уважаемые товарищи, пользуясь случаем, еще раз поздравляю вас с юбилеем и благодарю за многолетний созидательный труд во благо Волгоградской области, во благо нашей Родины. Желаю Совету ветеранов новых ярких проектов и инициатив по сохранению памяти о Великой Победе, патриотическому воспитанию молодежи, по целому ряду других направлений работы в рамках дальнейшего социально-экономического развития Волгоградской области.

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