В Волгограде арестовали пятерых мошенников, которые ломали окна у стариков

Расследования 02.06.2022 11:08
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02.06.2022 11:08
В Волгограде оперативники задержали подозреваемых в серии мошенничеств в отношении пенсионеров. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, четверо мужчин и одна женщина похищали деньги у пожилых людей.
По версии оперативников, подозреваемые под предлогом проведения срочного ремонта пластиковых окон проникали в дома пенсионеров. Делая вид, что осматривают окна, они умышленно повреждали детали конструкций и приводили окна в негодность, вынуждая потерпевших оплачивать дорогостоящий ремонт. Причем стоимость услуг по ремонту была завышена в десятки раз.
Поставленные в безвыходное положение пенсионеры отдавали фигурантам все свои сбережения.
В ходе обысков полицейские изъяли у задержанных денежные средства в сумме более 1 млн рублей, мобильные телефоны, черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.
Следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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