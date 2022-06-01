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Билайн в День защиты детей предоставляет скидку 100% на оплату услуги для всей семьи

Телеком 01.06.2022 12:19 Новости компаний
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01.06.2022 12:19 Новости компаний


Абоненты билайна в День защиты детей, 1 июня, могут получить скидку в размере 100% на оплату сервиса «Семья в билайне».
Для активации скидки необходимо подключить услугу «Дели гиги» или «Дели ВСЁ» 1 июня. Услуги позволяют делить пакеты трафика своего тарифа с близкими и в течение 6 месяцев для семьи будут бесплатными. Данная акция длится всего один день и действует как для действующих абонентов, так и для новых подключений по всей России (за исключением республики Крым и Севастополя).
После подключения абонент получит соответствующее смс-уведомление, а более подробно о сервисе  «Семья в билайне» можно прочитать на beeline.ru/family.

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