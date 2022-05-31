Общество

В Волгограде сняли на видео возрождение первого проекта Левитана

Общество 31.05.2022 21:04
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31.05.2022 21:04

  

Здание кинотеатра «Победа» в Центральном районе Волгограда имеет почти 130-летнюю историю. В 1895 году тогда еще в Царицыне открылось Ремесленное училище. На закате Гражданской войны его переименовали в профессиональную техническую школу имени Кулибина. После Великой Отечественной разрушенное строение восстановили и открыли в нем первый кинотеатр Сталинграда. 

С 2006 года в «Победе» размещались кружки ГДЮЦа. Сейчас на объекте ведется масштабная реконструкция. К концу 2023 года здесь появится Дом детства с современным кукольным театром. 

Как меняется изнутри первый проект известного советского архитектора Ефима Левитана — в специальном сюжете ИА «Высота 102». 



По площадке снуют рабочие. Отовсюду слышны звуки строительных инструментов. Перед входом в кинотеатр висит требовательная табличка «Не входить!». Переступая порог полуразрушенного в настоящем сооружения, словно попадаешь в недалекое прошлое. Лето 2000 года. Только что вышла долгожданная премьера фильма-катастрофы. В полумраке кинотеатра в полном одиночестве 12-летний подросток с замиранием следил за борьбой человека и стихии. Храбрые моряки всегда должны побеждать, даже если совсем нет шансов.


Разговоры рабочих и шум техники быстро возвращают в реальность. Вместо рядов кресел — бетонные блоки. Строительная пыль причудливо кружится в воздухе и оседает на плечах и касках строителей. Один из них с видимым усилием закидывает обломки конструкций в огромный стальной контейнер.    

— С самого утра?

— А как же. С 8 и до упора.

— Сложно здесь работать? 

Рабочий многозначительно хмыкает и продолжает дальше закидывать то, что осталось от кирпичей. Лестницу, ведущую на второй этаж, частично скрывают сбитые крест-накрест металлические леса. Чтобы пройти дальше, необходимо пригибаться, но уже через несколько секунд, встав в полный рост, глазами встречаешься с безразличным небом.  


Над головой ни облака и строительный кран. На разрушенном балконе еще пока держится обвалившаяся надпись «См…ите». Сквозь руины заметен зеленый росток. Еще пару переходов – и на тебя обращаются пустые глазницы витражных окон. Рабочие по ту сторону, будто в другом мире, готовят новую порцию цементного раствора. 


В полумраке уже несуществующего кинотеатра вдоль стен по верхушкам строительных лесов перемещаются строители. Цемент подают наверх. Внизу оседает пыль. Один из рабочих внимательно следит за всеми процессами. Его поглощает темнота, а сверху несмело пробивается солнечный свет, причудливо смешиваясь с нахлынувшими воспоминаниями. Через пару минут за спиной остается требовательная табличка «Не входить!». Улица тонет в автомобильных клаксонах и привычном дребезжании трамвая. 


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