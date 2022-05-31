Охранника яхт-клуба нашли мертвым на набережной Волгограда

В Центральном районе Волгограда следователи выясняют обстоятельства гибели 53-летнего мужчины, работавшего охранником яхт-клуба «Флагман». Как стало известно ИА «Высота 102», тело мужчины обнаружили сотрудники клуба утром 31 мая.

– Мужчина 1969 года рождения работал сторожем на территории яхт-клуба. Тело обнаружили сотрудники клуба, когда утром пришли на работу, – прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Тело без повреждений и признаков насильственной смерти. Проводится проверка.

По сообщению экстренных служб, труп мужчины находился в момент обнаружения на бетонном склоне около яхт-клуба. Не исключено, что погибший мог упасть с высоты в результате сердечного приступа. В любом случае причины смерти станут известны по итогам назначенных следователями экспертиз.

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