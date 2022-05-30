В пяти районах Волгограда 31 мая отключат свет

В пяти районах Волгограда 31 мая запланированы отключения электроэнергии. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», свет отключат в Тракторозаводском, Центральном, Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах. Причиной отключения станет плановый ремонт оборудования.

Так, в Красноармейском районе подача ресурса будет приостановлена с 9-00 до 17-00 в домах на улицах:

- ул. Колхозная с 117-125, д. 138, д. 140;

- ул. Энгельса Фридриха, 147, 149;

В Кировском районе плановые работы пройдут с 9-00 до 17-00 в домах на улицах:

- ул. Шаблиевская, 14-42, 23-67Б;

- ул. Кременская, 22-58, 21-55;

В этот же период не будет света в Центральном районе на улице Пархоменко, 29, 31, 33, 35.

В Дзержинском районе ресурс пропадет с 9-00 до 13-00 на улицах:

- ул. Попова, 1-13, 13А, 2-20;

- ул. Софьи Ковалевской, 1-23, 1Б, 3Б, 5Б, 7А, 7Б, 15Б, 17А, 17Б, 2-6, 6А, 8-20;

- ул. Кобринская, 33-41, 56-64;

- ул. Халтурина, 11-23, 14-26;

С 13:00 до 17:00 воды не будет в домах на улицах:

- ул. Кобринская, 24-52, с 23-29;

- ул. Яблочкина, 21-23, с 18-22;

- ул. Куринская, д. 23, 27-45, 20-36, д. 22В;

- ул. Сульская, 27А, 27Б, 27В, 25-29, 33/1, 35, 26-32;

- ул. Миусская, 21-31, 26-36;

В Тракторном районе с 9-00 до 17-00 электроэнергию отключат на улице:

- ул. Таллинская, 1-31, 22-36.