Житель Волгограда Антонио Кудлапий создал уникальный портрет нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Как стало известно ИА «Высота 102 сегодня, 29 мая, с этой без преувеличения ювелирной работой связана интересная история.

— Это авторская работа, состоящая из 120 000 бисеринок. Теперь осталось только одно — передать эту работу Квинси, — представил свое творение талантливый волгоградец.

Как рассказал Антон, несколько месяцев назад в столице ему посчастливилось познакомиться с нидерландским футболистом, играющим за московский «Спартак». Волгоградец, с детства обожающий футбол, пообещал Квинси необычный подарок.





— Я пообещал сделать ему сюрприз, — делится Антон. — И вот этот сюрприз готов.

В поддержку своей работы Антонио Кудлапий снял видеоролик, в котором пожелал удачи футболистам «Спартака» в финале Кубка России. Примечательно, что сегодня «Спартак» вырвал в финале победу в российском первенстве у московского «Динамо». Победный гол в ворота соперника забил как раз Квинси Промес.





В мастерской Антона создаются уникальные портреты и картины из бисера в более чем в 400 цветах. По желанию в изображение можно зашифровать любой звук. В работе используется специально изготовленный стеклянный окрашенный бисер диаметром два миллиметра, который впоследствии наклеивается на холст.





Фото и видео: Антонио Кудлапий

