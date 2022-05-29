Общество

В Волгоградской области 1 июня ограничат продажу алкоголя

Общество 29.05.2022 19:27
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29.05.2022 19:27


В Волгоградской области 1 июня ограничат розничную продажу горячительных напитков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный закон, запрет будет действовать на протяжении суток. 

Согласно действующему законодательству, в Волгоградском регионе запрещено продавать спиртное 25 января — в День российского студенчества, в Международный день защиты детей — 1 июня, в День Молодежи — 27 июня и 1 сентября — в День знаний. Также ограничения на продажу алкоголя действуют в местах, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом. Запрещено торговать спиртным в стационарных торговых точках, расположенных в многоквартирных домах. 

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