В первый день лета в Волгограде ожидают жару до +33 градусов

На новой неделе в Волгограде и области синоптики прогнозируют долгожданную жару. Как сообщает ИА «Высота 102», уже в понедельник, 30 мая, по югу области ожидается до +33 градусов.

— Ночью 30 мая в Волгоградской области +11...+16º, днем столбики термометров покажут до +23...+28º, по отдельным южным районам +28...+33º, — сообщили информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — 31 мая дневная температура также будет в пределах +28...+33º. 1 июня осадков не ожидается. Ветер восточного направления с порывами до 11-14 м/с. В ночные часы +13...+18º, днем воздух прогреется до +28...+33º.

В Волгограде в начале рабочей недели обещают переменную облачность без существенных осадков. 30 мая в областной столице ночью +14...+16º, днем +28...+30º. Во вторник, 31 мая, в городе-герое прогнозируют сухую погоду в ветром северо-восточного направления 8-13 м/с. Ночью +15...+17º, в послеобеденные часы уже до +30...+32º.

В первый день лета в городе на Волге преимущественно без осадков. Ночью 1 июня +16...+18º, днем установится жаркая погода +31...+33º.