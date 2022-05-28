Общество

Волгоградцев в июне оставят на время без горячей воды: график

Общество 28.05.2022 18:26
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28.05.2022 18:26


В Волгограде ряду потребителей в июне отключат горячую воду. Как сообщает ИА «Высота 102», график отключений опубликовало ООО «Концессии теплоснабжения».

Тракторозаводский район:
24 июня-7 июля
•    ул. Лодыгина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
•    ул. Ушакова 2, 4, 6, 8, 10, 12
•    ул. Тракторостроителей 1, 3, 5, 7, 11, 1а
20-22 июня
•    ул. Менжинского 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
•    ул. Мясникова 2, 8, 16
•    ул. Н. Отрады 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
•    ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
•    ул. Н.В. Флотилии 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39
•    ул. Гороховцев 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
•    ул. Богомольца 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
•    ул. Павлова 4, 6, 8, 10, 12, 14
•    ул. Кропоткина 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13
•    ул. Кастерина 2, 4, 6
27-29 июня
•    ул. Костюченко 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а.

Краснооктябрьский район:
1-10 июня
•    ул. Еременко 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70
•    ул. 39-я Гвардейская 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33
•    ул. Р. Зорге 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60
•    ул. Репина 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70
•    ул. Библиотечная 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
•    ул. Вершинина 5, 7, 24
•    ул. Алехина 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7
•    ул. 4-х Связистов 25а, 25б
•    ул. Правды 2, 4
•    ул. Лермонтова 30
•    ул. Нестерова 16, 16А
•    ул. Высокая 18а, 18б
•    ул. Промышленная 10
•    ул. Новоремесленная 13.

 Дзержинский район:
30 мая – 10 июня

 ул. 51-й Гвардейской Дивизии 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56
    ул. Восточно-Казахстанская 6, 8, 10, 12, 14
    ул. Полесская 6
    ул. Республиканская 12, 14,16, 20, 22, 24
    ул. Кутузовская 1, 9
    ул. Савкина 2, 4, 6, 10, 12,14,16
    ул. Толбухина 9, 36, 38, 40
    ул. Колпинская 1а,1б,9,11
    ул. Гейне 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а
    ул. Ессентукская 3, 19
    ул. Краснополянская 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а
    ул. Историческая 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140,142
    ул. Шекснинская 8а, 10а,12а,16
    ул. Панкратова 60
    ул. Фестивальная 17.

14-27 июня

    ул. К.Либкнехта 13, 21
    пр. Маршала Жукова 85, 95, 105,115
    ул. Рионская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24
    ул. Хорошева, 46, 48.

7 – 20 июня

    ул. Ангарская 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116
    ул. Рыбалко 3, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14 б, 16
    ул. Римского-Корсакова 8.

21 июня – 4 июля

    б-р 30-летия Победы 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
    ул. Землячки 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а
    ул. 8-й Воздушной Армии 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66
    ул. К. Симонова 19а,19б,27,28,30,31,31а,32,34,36,38,40,42
    ул. Космонавтов 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49
    ул. Шекснинская 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38, ул. Жукова,106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а
    ул. Р. Гамзатова, 19.

24 мая – 6 июня

    ул. Новодвинская 42, 44, 50, 52, 54
    б-р 30-летия Победы 6, 11а, 11г, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 19б, 20, 22, 23/1, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 42, 50,  56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72
    ул. 8-й Воздушной Армии 5, 9, 11, 15, 15а, 19 ул. Симонова 2, 18, 20, 22, 24
    ул. Московская 5а, 6а, 7б
    ул. Качинцев 108, 110, 112.

Центральный район:
31 мая-10 июня

    ул. Рокоссовского 24, 24а, 26, 28
    ул. Донецкая 3, 5, 7, 14, 16а
    ул. Голубинская 8
    ул. Новороссийская, 5, 11
    ул. Кубанская 17

2 – 15 июня

    ул. Кубанская 15, 15А.

Ворошиловский район:
30 мая — 9 июня

    ул. Баррикадная, 19, 19А
    ул. Бобруйская, 1, 1а
    ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18
    ул. Гомельская, 1
    ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17
    ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18
    ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
    ул. Иркутская, 8
    ул. Калинина, 19, 21, 23, 25
    ул. Каменская, 4, 6, 8, 10
    ул. Канунникова, 9
    ул. Ким, 18
    ул. Клинская, 33, 34, 35
    ул. Ковровская, 4
    ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37
    ул. Краснослободская, 17, 19
    ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20
    ул. Лавочкина, 2, 6/1, 7, 10/1, 10А,
    ул. Липецкая, 5, 7
    ул. Моздокская, 3, 5, 7
    ул. Новоузенская, 10а
    ул. Огарёва, 1, 2, 7
    ул. Пугачевская, 5а, 5г, 5д
    ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27
    ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
    ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29
    ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3

2 – 15 июня

    ул. Циолковского 2
    ул. Калинина 11.

Советский район:
27 – 28 июня

    ул. Гвоздкова 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
    ул. Балакирева 2
    ул. Казахская 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32
    ул. Новосибирская 66
    ул. Сухова, 19, 21, 25, 17
    пр-т Университетский 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15
    ул. Мариупольская 10, 12, 14
    ул. Запорожская 3
    ул. Шауляйская 4а, 2а
    ул. Владимирская 53, 55, 64, 66, 68
    ул. Тимирязева 1б, 11, 46, 50
    ул. Комарова 75, 79
    ул. Я. Купалы 64, 65, 67, 67а, 69, 60
    ул. Песчанокопская 13, 15, 17
    ул. Малиновская 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
    ул. Гвоздкова 8а
    пр-т Университетский 28.

Кировский район:
20 – 30 июня

    ул. Кирова 92, 92а,92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128 , 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149
    ул. Никитина 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139
    ул. Маресевой Зины 3, 9, 15, ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а 82
    ул. Федотова 4, ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 271
    ул. 64-й Армии 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а
    ул. Люблинская 4
    ул. Изоляторная 2
    ул. Вельботная 3, 5
    ул. Закавказская 1, 2, 2а, 6
    ул. Турбинная 184, 186, 188, 259
    ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18
    ул. Лячина 3, 5
    ул. Минина 4, 10, 16,
    ул. Гаря Хохолова 6, 7, 13

5 – 16 июня

    ул. Кирова 74, 86а
    ул. Тополёвая 9
    ул. Курчатова 10а, 18.

Красноармейский район:

6 – 10 июня

  • ул.  2-я Караванная 21, 37, 39, 41, 43
  • ул. Гремячинская 10а, 12а, 11, 18, 26, 28
  • ул. Саушинская 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41
  • ул. Зерноградская 1а, 2, 3, 6, 8, 10
  • ул. Николаевская 4, 6, 11, 13, 15
  • ул. Светлоярская 46
  • ул. 2-я Штурманская 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19
  • ул. Танеева 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  • ул. Вучетича 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24
  • ул. Ломакина 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а
  • ул. 50 лет Октября 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а
  • ул. Голубева 1а, 3
  • ул. Фадеева 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65
  • пр-т Канатчиков 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26
  • ул. Бахтурова 21, 23, 27, 29, 31
  • ул. Российская 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16
  • пр-т Героев Сталинграда 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
  • ул. Удмуртская 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105
  • пр-т Столетова 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55
  • ул. Пятиморская 15, 37, 39, 41, 41а
  • ул. Я. Коласа 24
  • ул. Моцарта 17а
  • ул. Брестская 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23
  • ул. 40 лет ВЛКСМ 5, 17а
  • ул. Копецкого 1а, 10
  • ул. Мачтозаводская 122, 124
  • ул. Панферова 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14
  • ул. Гагринская 1, 5, 7, 7а, 9
  • ул. 2-я Динамовская 6а, 7.
 

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Накануне Дня химика более 470 сотрудников предприятий группы «НИКОХИМ» получили награды за успехи в профессииСмотреть фотографии
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В Камышине увековечат память о погибших на Украине бойцахСмотреть фотографии
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В Волгоградской области выращивают баранов-победителейСмотреть фотографии
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