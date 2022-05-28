Волгоградцев в июне оставят на время без горячей воды: график

24 июня-7 июля
• ул. Лодыгина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
• ул. Ушакова 2, 4, 6, 8, 10, 12
• ул. Тракторостроителей 1, 3, 5, 7, 11, 1а
20-22 июня
• ул. Менжинского 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
• ул. Мясникова 2, 8, 16
• ул. Н. Отрады 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
• ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
• ул. Н.В. Флотилии 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39
• ул. Гороховцев 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
• ул. Богомольца 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
• ул. Павлова 4, 6, 8, 10, 12, 14
• ул. Кропоткина 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13
• ул. Кастерина 2, 4, 6
27-29 июня
• ул. Костюченко 1а, 3а, 7а, 7б, 9а, 11, 13, 13а, 17а.
• ул. 39-я Гвардейская 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33
• ул. Р. Зорге 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60
• ул. Репина 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25 ,27, 62, 62а, 64, 66, 68, 70
• ул. Библиотечная 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
• ул. Вершинина 5, 7, 24
• ул. Алехина 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7
• ул. 4-х Связистов 25а, 25б
• ул. Правды 2, 4
• ул. Лермонтова 30
• ул. Нестерова 16, 16А
• ул. Высокая 18а, 18б
• ул. Промышленная 10
ул. 51-й Гвардейской Дивизии 15, 17а, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 34а, 35, 36, 36/1, 37, 38б, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56
ул. Восточно-Казахстанская 6, 8, 10, 12, 14
ул. Полесская 6
ул. Республиканская 12, 14,16, 20, 22, 24
ул. Кутузовская 1, 9
ул. Савкина 2, 4, 6, 10, 12,14,16
ул. Толбухина 9, 36, 38, 40
ул. Колпинская 1а,1б,9,11
ул. Гейне 1а, 3а,17а, 19, 21, 21а
ул. Ессентукская 3, 19
ул. Краснополянская 1а, 11, 12, 14а, 26, 26а, 44а, 48, 68, 70, 72, 72а
ул. Историческая 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 140,142
ул. Шекснинская 8а, 10а,12а,16
ул. Панкратова 60
ул. Фестивальная 17.
14-27 июня
ул. К.Либкнехта 13, 21
пр. Маршала Жукова 85, 95, 105,115
ул. Рионская 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24
ул. Хорошева, 46, 48.
7 – 20 июня
ул. Ангарская 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116
ул. Рыбалко 3, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14 б, 16
ул. Римского-Корсакова 8.
21 июня – 4 июля
б-р 30-летия Победы 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88
ул. Землячки 17г, 26, 27, 27а, 27б, 27д, 31, 33, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 58/1, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а
ул. 8-й Воздушной Армии 20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 52, 54, 56, 66
ул. К. Симонова 19а,19б,27,28,30,31,31а,32,34,36,38,40,42
ул. Космонавтов 17, 19, 19/1, 19/2, 23, 27, 33, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47, 49
ул. Шекснинская 16а,18, 20, 22, 24, 34, 38, ул. Жукова,106, 106а, 108, 110/1, 110/2, 112, 112а
ул. Р. Гамзатова, 19.
24 мая – 6 июня
ул. Новодвинская 42, 44, 50, 52, 54
б-р 30-летия Победы 6, 11а, 11г, 15а, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 19б, 20, 22, 23/1, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 42, 50, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72
ул. 8-й Воздушной Армии 5, 9, 11, 15, 15а, 19 ул. Симонова 2, 18, 20, 22, 24
ул. Московская 5а, 6а, 7б
ул. Качинцев 108, 110, 112.
ул. Рокоссовского 24, 24а, 26, 28
ул. Донецкая 3, 5, 7, 14, 16а
ул. Голубинская 8
ул. Новороссийская, 5, 11
ул. Кубанская 17
2 – 15 июня
ул. Баррикадная, 19, 19А
ул. Бобруйская, 1, 1а
ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18
ул. Гомельская, 1
ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17
ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18
ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
ул. Иркутская, 8
ул. Калинина, 19, 21, 23, 25
ул. Каменская, 4, 6, 8, 10
ул. Канунникова, 9
ул. Ким, 18
ул. Клинская, 33, 34, 35
ул. Ковровская, 4
ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37
ул. Краснослободская, 17, 19
ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20
ул. Лавочкина, 2, 6/1, 7, 10/1, 10А,
ул. Липецкая, 5, 7
ул. Моздокская, 3, 5, 7
ул. Новоузенская, 10а
ул. Огарёва, 1, 2, 7
ул. Пугачевская, 5а, 5г, 5д
ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27
ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29
ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3
2 – 15 июня
ул. Циолковского 2
ул. Калинина 11.
ул. Гвоздкова 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
ул. Балакирева 2
ул. Казахская 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32
ул. Новосибирская 66
ул. Сухова, 19, 21, 25, 17
пр-т Университетский 20, 22, 24, 25, 23, 21, 19, 17, 15
ул. Мариупольская 10, 12, 14
ул. Запорожская 3
ул. Шауляйская 4а, 2а
ул. Владимирская 53, 55, 64, 66, 68
ул. Тимирязева 1б, 11, 46, 50
ул. Комарова 75, 79
ул. Я. Купалы 64, 65, 67, 67а, 69, 60
ул. Песчанокопская 13, 15, 17
ул. Малиновская 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а
ул. Гвоздкова 8а
пр-т Университетский 28.
ул. Кирова 92, 92а,92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 101, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128 , 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 147, 149
ул. Никитина 119, 121, 125, 125а, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139
ул. Маресевой Зины 3, 9, 15, ул. Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а 82
ул. Федотова 4, ул. Быстрова, 54, 58, 62, 64, 80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 98, 100, 102, 271
ул. 64-й Армии 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а
ул. Люблинская 4
ул. Изоляторная 2
ул. Вельботная 3, 5
ул. Закавказская 1, 2, 2а, 6
ул. Турбинная 184, 186, 188, 259
ул. Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12, 18
ул. Лячина 3, 5
ул. Минина 4, 10, 16,
ул. Гаря Хохолова 6, 7, 13
5 – 16 июня
ул. Кирова 74, 86а
ул. Тополёвая 9
ул. Курчатова 10а, 18.
6 – 10 июня
- ул. 2-я Караванная 21, 37, 39, 41, 43
- ул. Гремячинская 10а, 12а, 11, 18, 26, 28
- ул. Саушинская 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41
- ул. Зерноградская 1а, 2, 3, 6, 8, 10
- ул. Николаевская 4, 6, 11, 13, 15
- ул. Светлоярская 46
- ул. 2-я Штурманская 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19
- ул. Танеева 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- ул. Вучетича 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24
- ул. Ломакина 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а
- ул. 50 лет Октября 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а
- ул. Голубева 1а, 3
- ул. Фадеева 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65
- пр-т Канатчиков 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26
- ул. Бахтурова 21, 23, 27, 29, 31
- ул. Российская 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16
- пр-т Героев Сталинграда 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- ул. Удмуртская 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105
- пр-т Столетова 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55
- ул. Пятиморская 15, 37, 39, 41, 41а
- ул. Я. Коласа 24
- ул. Моцарта 17а
- ул. Брестская 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23
- ул. 40 лет ВЛКСМ 5, 17а
- ул. Копецкого 1а, 10
- ул. Мачтозаводская 122, 124
- ул. Панферова 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. Гагринская 1, 5, 7, 7а, 9
- ул. 2-я Динамовская 6а, 7.