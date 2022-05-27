Происшествия 27.05.2022 12:21
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27.05.2022 12:21
Шутника, который поднял по тревоге оперативные службы города Фролова накануне, разыскивают в Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, неизвестный позвонил в детский сад «Березка» и сообщил о подозрительном мужчине с большой черной сумкой у ворот детского сада.
Незамедлительно на место прибыли сотрудники полиции, газовой службы, а также администрации города.
Воспитанников детского сада эвакуировали, также были изучены записи с камер видеонаблюдения, а территорию и здание дошкольного учреждения обследовали кинологи. Посторонних лиц и подозрительных предметов не обнаружено.
Позже подобный звонок раздался и в детсаду «Алёнушка». И, как показало обследование, сообщение тоже оказалось ложным.
Фото https://vk.com/officialfrolovo.
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