Происшествия

В Волгоградской области эвакуировали два детсада из-за мужчины с большой сумкой

Происшествия 27.05.2022 12:21
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27.05.2022 12:21


Шутника, который поднял по тревоге оперативные службы города Фролова накануне, разыскивают в Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, неизвестный позвонил в детский сад «Березка» и сообщил о подозрительном мужчине с большой черной сумкой у ворот детского сада.
Незамедлительно на место прибыли сотрудники полиции, газовой службы, а также администрации города.
Воспитанников детского сада эвакуировали, также были изучены записи  с камер видеонаблюдения, а территорию и здание дошкольного учреждения обследовали кинологи. Посторонних лиц и подозрительных предметов не обнаружено.
Позже подобный звонок раздался и в детсаду «Алёнушка». И, как показало обследование, сообщение тоже оказалось ложным. 
Фото https://vk.com/officialfrolovo.

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