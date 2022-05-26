В Волгограде к путепроводу № 8 пригнали тяжелую технику

В Дзержинском районе Волгограда дан официальный старт реконструкции путепровода № 8 на Третьей продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», на время ремонта на объекте ограничат движение фур, а для легкого транспорта сузят дорогу.

— Специалисты приступили к строительству объездной дороги и демонтажу части конструкций моста. На период работ движение транспорта по путепроводу будет организовано с частичным сужением проезда, — пояснили в мэрии Волгограда.





Как уточнили в горадминистрации, для проезда транзитного транспорта сооружается объездная дорога. Движение пешеходов на все время работ на путепроводе в целях безопасности ограничат.





Обновлением предаварийного путепровода занимается ООО «Рисна», специалисты которого ранее реконструировали мостовый комплекс Волжской ГЭС. На объект пригнали тяжелую технику.





Стоимость работ оценили в 629 873 182, 47 рублей. путепровод обещают сдать до 1 декабря 2024 года включительно. Согласно аукционной документации, в обязанности подрядной организации входит разработка проекта организации дорожного движения.





Движение автотранспорта по путепроводу № 8, пересекающему ж/д пути и две дороги, осуществляется в двух направлениях по шести полосам. Ранее специалисты обнаружили на объекте множество деформаций, в том числе плит и узлов их крепления.

Путепровод введен в эксплуатацию в 1988 году. Последний раз капремонт здесь проводили в 2005 году.

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