Общество

В Волгограде к путепроводу № 8 пригнали тяжелую технику

Общество 26.05.2022 20:24
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26.05.2022 20:24


В Дзержинском районе Волгограда дан официальный старт реконструкции путепровода № 8 на Третьей продольной магистрали. Как сообщает ИА «Высота 102», на время ремонта на объекте ограничат движение фур, а для легкого транспорта сузят дорогу. 

— Специалисты приступили к строительству объездной дороги и демонтажу части конструкций моста. На период работ движение транспорта по путепроводу будет организовано с частичным сужением проезда, — пояснили  в мэрии Волгограда.


Как уточнили в горадминистрации, для проезда транзитного транспорта сооружается объездная дорога. Движение пешеходов на все время работ на путепроводе в целях безопасности ограничат.  


Обновлением предаварийного путепровода занимается ООО «Рисна», специалисты которого ранее реконструировали мостовый комплекс Волжской ГЭС. На объект пригнали тяжелую технику. 


Стоимость работ оценили в 629 873 182, 47 рублей. путепровод обещают сдать до 1 декабря 2024 года включительно. Согласно аукционной документации, в обязанности подрядной организации входит разработка проекта организации дорожного движения.  


Движение автотранспорта по путепроводу № 8, пересекающему ж/д пути и две дороги, осуществляется в двух направлениях по шести полосам. Ранее специалисты обнаружили на объекте множество деформаций, в том числе плит и узлов их крепления. 

Путепровод введен в эксплуатацию в 1988 году. Последний раз капремонт здесь проводили в 2005 году. 

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