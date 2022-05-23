Фуры пустят в обход Третьей Продольной в Волгограде, движение сузят

В Волгограде на время реконструкции путепровода №8 на Третьей Продольной ограничат движение большегрузов, а для легкого транспорта сузят проезжую часть. Об этом, сообщает ИА "Высота 102", объявили в администрации города 23 мая.

– Специалисты приступили к строительству объездной дороги и демонтажу части конструкций моста. На период работ движение транспорта по путепроводу будет организовано с частичным сужением проезда, – сообщают в мэрии. – Также для пропуска транзитного транспорта возводится объездная дорога. Для обеспечения безопасности на все время работ на путепроводе будет ограничено движение пешеходов.

Пересекающий ж/д пути и 2 дороги путепровод был построен в 1988 году. Последний раз капремонт здесь проводился в 2005 году. В текущем году будут проведены восстановительные работы.



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