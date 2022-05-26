Происшествия 26.05.2022 13:26
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26.05.2022 13:26
Власти Волжского опровергли сообщение о взрыве, который напугал сегодня не только жителей городского округа, но и волгоградцев.
- Сегодня в 3-20 часа на телефон единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о громком хлопке, который был слышен не только в Волжском, - говорится в сообщении администрации. - Специалисты оперативно выехали на место, факт взрыва не подтвердился. Никаких причин для беспокойства у волжан нет.
Между тем, волжане критически отнеслись к данному заявлению.
- На какое, интересно, место, они выезжали, если хлопок был слышен во всем городе – и в новой части, и в старой? – делятся горожане в соцсетях.
Напомним, сегодня утром многие жители Волгограда и Волжского проснулись из-за сильного грохота, от которого зазвенели стекла в окнах и подпрыгнули кровати. Во дворах сработала сигнализация на многих машинах.
В ГУ МЧС по Волгоградской области ранее заявили, что никаких происшествий в регионе зафиксировано не было. Пользователи соцсетей выдвигают свои версии произошедшего, но многие сходятся в том, что источником взрыва стало прохождение реактивным самолетом звукового барьера.
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