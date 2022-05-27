







Заброшенный стан с умирающими от голода и жажды, а, возможно, и от инфекции лошадьми обнаружили неподалеку от Песковатского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области. Как рассказал ИА «Высота 102» местный житель Виктор Гончаров, несколько жеребцов уже погибли, другие лошади проломили ограждения и сбежали, третьи – умирают в муках взаперти.

– Где-то пять дней назад я обнаружил гуляющий табун, но без пастуха. Поначалу даже не придал значение тому, что лошади. И только сегодня увидел, насколько все на самом деле печально, – рассказал корреспондентам ИА «Высота 102» житель Городищенского района.

Виктор в подтверждение своих слов предъявляет видео, смотреть которое не рекомендуется людям со слабой психикой. На разоренном стане под открытым небом лежит труп животного. В нескольких метрах – без еды и воды еще живые, но израненные кони.

– Ворота и забор, когда я приехал на ферму, у загона были сломаны. Видимо, голодное стадо не дождалось своего хозяина и сбежало в поле, чтобы поесть. Сколько так они пробыли без еды и воды, неизвестно, – говорит мужчина.

Особого внимания заслуживает тот факт, что посреди стана стоит брошенный будто впопыхах автомобиль. Тут же – прицеп и пустая бочка для воды животным.

– В машине остались ключ зажигания и одежда. В хижине можно увидеть недавние следы обитания хозяев. На газовой плитке стоят кастрюли с едой, кровать и разбросаны вещи.





Редакция информационного агентства направила запрос в комитета ветеринарии Волгоградской области. Специалисты оперативно выехали на ферму, напоили и накормили животных.

– На место, где обнаружена павшая лошадь, выехали специалисты ветеринарной службы. Отобран биологический материал для установления причин гибели животного и принятия необходимых мер, – сообщили в профильном ведомстве информагентству. – Обстоятельства сложившейся ситуации выясняют органы местного самоуправления. В настоящее время лошади накормлены, напоены, нарушенное ранее ограждение стойла восстановлено сотрудниками фермы, которые продолжат уход за животными.

Редакция ИА «Высота 102» просит также подключиться к проверке данной фермы прокуратуру Городищенского района Волгоградской области, а также правоохранительные органы.

Фото и видео: Виктор Гончаров, ветеринарная служба Городищенского района