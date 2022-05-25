В аэропорту Волгограда ищут подозрительных пассажиров

В аэропорту Волгограда сегодня, 25 мая, по сообщению читателей ИА «Высота 102», было замечено небывалое скопление сотрудников скорой помощи, пограничников и людей в обмундировании дезинфекторов. Как стало известно информагентству, в среду в воздушной гавани проводят специальные учения. Сотрудники перечисленных специальных служб ищут на территории аэропорта пассажиров, условно зараженных холерой.

Как сообщил ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах Волгограда, последний раз такие учения проводились в аэропорту до пандемии коронавируса.

– В этом году мероприятия организованы в соответствии с «Комплексным планом по санитарной охране территории», а также в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Анны Поповой № 14 от 26.04.2022 г «О дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации», – сообщил собеседник информагентства. – Участникам учений в волгоградском аэропорту предстоит сегодня отработать весь комплекс лечебных, противоэпидемических и профилактических мероприятий.

По имеющимся сведениям, зараженных опасной инфекцией пассажиров ищут на условном рейсе из Нью-Дели в Москву. По легенде, о пассажире с признаками опасного заболевания сообщил в волгоградский аэропорт капитан воздушного судна.

– Перерыв был сделан только на период пандемии: в 2020 и 2021 году такие межведомственные тренировки не проводились, – сообщает источник в экстренных службах. – В 2022 году межведомственные учения возобновлены по всей территории РФ.

Последний раз, напомним, холера на территории Волгоградской области была выявлена в 1971 году, однако из-за массовой вакцинации распространение опасной инфекции удалось остановить.