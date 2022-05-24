Волгоградкам запретят оказывать помощь иностранцам в размножении

Сегодня, 24 мая, Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, которым вводится запрет для иностранцев на пользование услугами суррогатных матерей на территории России. Как уточняют в пресс-службе ГД, разработан проект по поручению спикера Вячеслава Володина. По словам автором, новелла преследует сразу несколько важных для россиян целей.

– Законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории Российской Федерации, — сообщают разработчики в пояснительной записке, попутно припоминая случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранных граждан.

По словам соавтора инициативы, главы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, данным законопроектом депутаты фактически поддерживают потенциальных российских х родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям, и защищают права детей, рожденных суррогатными матерями. При этом исключаются условия для продажи детей за рубеж.

– Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено, – уточняет Пискарев. – В новой редакции законопроекта мы конкретизировали норму: суррогатной матерью также может стать только гражданка Российской Федерации.

Запрет, уточняют в Госдуме, не будет распространяться на случаи, если гражданин России находится в законном браке с иностранцем или лицом без гражданства.

Ребенок, рожденный в России суррогатной матерью, будет получать российское гражданство даже в том случае, если ни один из потенциальных родителей не является гражданином России.