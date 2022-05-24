«На такси дешевле»: жителей Волгограда шокировали суммы за проезд в новых троллейбусах

Общество 24.05.2022 19:45
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24.05.2022 19:45
Жители Волгограда сообщают о неисправной работе валидаторов, которые заменили кондукторов в новых троллейбусах. Приборы либо не работают совсем, либо списывают за одну поездку плату в двойном размере. С такой ситуацией столкнулась сегодня утром жительница Волгограда Маргарита И., которая добиралась к 9 утра на работу на новом троллейбусе.
- Я зашла в среднюю дверь, приложила банковскую карту к валидатору для оплаты проезда. На экране высветилось, что операция прошла. В отличие от других пассажиров, которые несколько раз прикладывают карты к терминалу и ждут чека, я так не делала, так как знала, что чек этот аппарат не выдает, - рассказала горожанка «Высоте 102» .
Через несколько часов после поездки женщина узнала, что с нее списали за одну поездку в троллейбусе плату в двойном размере.
- Днем на работе я решила проверить свой баланс на карте и очень удивилась, увидев, что вместо 28 рублей с меня списали 56 рублей. Причем карту я приложила один раз. Страшно подумать, сколько денег лишилась пожилая женщина, которая на моих глазах три раза прикладывала свою карту к терминалу в ожидании чека. Она перестала это делать только после того, как ей сказали другие пассажиры, что чека не будет. На вопрос, а как я докажу, что оплатила, пенсионерке ничего пояснить не смогли. С такой системой оплаты в общественном транспорте на такси выходит дешевле, - говорит волгоградка.
Женщина также отметила, что операции за оплату проезда прошли в 10:18 и 11:29, хотя в это время она сидела на рабочем месте.
- Мне интересно, а если бы зашли кондукторы, то как мне пришлось бы доказывать, что я оплатила?, - задается вопросом пассажирка. Также ее интересует, вернут ли ей списанную повторно сумму за проезд.
Примечательно, что жалобы на работу валидаторов в новых троллейбусах поступали в редакцию и ранее. Так, читатели информагентства сообщали, что в салонах работают не все аппараты. Особенно это некомфортно в час пик, когда для оплаты проезда необходимо протискиваться с одного конца салона в другой к работающему валидатору или к водителю.
Напомним, что первые троллейбусы, оборудованные валидаторами для самостоятельной бесконтактной оплаты проезда, начали работать в Волгограде в тестовом режиме в конце апреля текущего года. Ранее МУП «Метроэлектротранс» заключило госконтракт на 10 млн рублей с АО «Пи Джи групп» на поставку и установку более 200 терминалов для бескондукторной оплаты проезда.
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