Бочаров предложил превратить берег Волги в галерею под открытым небом

Губернатор Волгоградской области сегодня, 24 мая, встретился с молодыми художниками и архитекторами. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе общения с молодежью Андрей Бочаров высказал идею создания галереи под открытым небом на берегу Волги.

– Дух захватывает, когда понимаешь масштабность и возможности, которые могут быть реализованы на территории Волгограда. И сегодня я хотел бы выступить с уникальным предложением, – сказал глава региона, обращаясь к талантливым волгоградцам. – Если вы шли по берегу и видели подпорные стенки, возведенные во время берегоукрепления, вы наверняка обратили внимание, как там чисто. Если бы вы шли там три недели назад, вы бы ужаснулись. Настолько там все было расписано. Я не хочу никого ругать, высказывать свою позицию насчет творчества отдельных личностей... Ну неужели это красиво? Я обращаюсь с предложением создать на уникальном месте картинную галерею. На берегах Волги, на многокилометровой подпорной стенке создать галерею сюжетов, картин, видов Волгограда, нашей страны и дать возможность всем, кто путешествует по Волге, видеть эту красоту. Вы представляете? Идут корабли, а тут такие виды. Это отдельный туристический маршрут.

Андрей Бочаров поручил профильным чиновникам совместно с молодыми художниками и архитекторами продумать концепцию данного проекта.