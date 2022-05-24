«А лето будет?»: в Волгоградской области снова ударили заморозки

Общество 24.05.2022 10:39
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24.05.2022 10:39
Сегодня, 24 мая в Волгоградской области снова ударили заморозки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Гидрометцентр РФ, с предупреждением о заморозках до -1-3 градуса синоптики выступили накануне. В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что понижение температуры воздуха и на почве произошло ночью с 3 до 5 часов в некоторых районах региона.
Напомним, это уже далеко не первые майские заморозки в Волгоградской области. В регионе также уже несколько раз выпадал град. Настоящее лето синоптики обещают лишь в начале июня.
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