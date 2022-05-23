



В России 23 мая в медицинских кругах отмечают день врача-эндоскописта. Именно эти люди с помощью специального оптического оборудования способны видеть пациентов насквозь и ежегодно спасают тысячи жизней. А ведь причиной проблем, с которыми приходится чаще всего разбираться хирургам, становится простая беспечность. Об этом, а также о том, какие неожиданные предметы доводилось извлекать из людей, сегодня рассказал заведующий эндоскопическим отделением больницы № 7 Волгограда Николай Оншин.

– Эндоскопия - современный высокоинформативный метод инструментальной диагностики, который позволяет, не прибегая к помощи скальпеля, заглянуть внутрь полых органов. При помощи современного эндоскопического оборудования хирург также может установить стент, вскрыть кисту, иссекать полипы, опухоли, – объясняет не посвященным в тонкости медицины волгоградцам Николай Оншин. – При этом, если ранее врачи-эндоскописты удаляли только небольшие образования, то сейчас возможно удаление опухолей размером более 10 сантиметров. При помощи эндоскопических УЗИ-аппаратов можно даже провести ультразвуковое исследование сердца, поджелудочной железы.





В отделении больницы №7 – целые стенды с предметами, которые с помощью оптики были извлечены из организмов волгоградцев. Расфасованных по пакетикам монет хватило бы, чтобы оплатить в кафе плотный обед, а иголок и булавок – чтобы обеспечить "инвентарем" небольшое швейное ателье. Удивительно, но глотать волгоградцы умудряются даже ключи, колпачки от ручек, заколки.

– В эндоскопическое отделение седьмой больницы поступают и дети, и взрослые, – говорит Николай Оншин. – Не так давно нашим пациентом стал 9-летний мальчик. Ребенок хотел показать однокласснице фокус. По задумке, парень должен был сделать вид, что глотает монету, а потом под аплодисменты достать ее из кармана. Все пошло не по плану – и реквизит оказался в пищеводе начинающего волшебника. Для того, чтобы завершить фокус и достать монету, пришлось обратиться к врачам. Уже в больнице врачи сделали рентген грудной клетки, определили местонахождение монетки и достали, при помощи специальных щипцов. Операция длилась 10 минут. Монетку вернули владельцу. Можно считать, что фокус удался.



Чаще всего, по словам врача, неожиданные предметы оказываются внутри людей из-за невнимательности и... амнезии. Забыл, что держала иголку или невидимку во рту, зевнули или просто вдохнула - и вот опасный предмет уже следует по пищеводу в желудок.

– Важно помнить, что чем дольше предмет находится в организме, тем тяжелее последствия для человека. Так, банальная рыбья кость может привести к летальному исходу, повредив слизистую пищевода и спровоцировав воспаление в околосердечном пространстве. Батарейка или монетка - стать причиной кровотечения, – предупреждает волгоградский эндоскопист. – Если вы или ваш ребенок проглотили инородный предмет, не стоит стесняться и тянуть с обращением за помощью. Вы вряд ли сможете удивить медиков.

Как отмечают в облздраве, благодаря реализации в регионе программы модернизации первичного звена здравоохранения с 2021 года в поликлиники области было поставлено 117 единиц современного эндоскопического оборудования. В конце прошлого года на вооружение волгоградской больницы № 7 передана современная аппаратура, позволяющая в том числе диагностировать онкологические заболевания на самой ранней стадии. В числе новинок — видеогастродуэноскопы и видеоколоноскопы, специальные видеопроцессоры и мониторы, а также оборудование для дезинфекции и безопасного хранения.