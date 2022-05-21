В центре Волгограда с 7 утра перекрыли Нулевую продольную

В Волгограде с 07.00 введен переходной режим на одном из участков Нулевой продольной. В эти выходные в областной столице пройдет «Волгоградский марафон», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

— Для обеспечения безопасности участников забега с 07.00 21 мая в границах от улицы Калинина до кругового пересечения с улицей Комсомольской вводится пешеходный режим, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе городской администрации.

В воскресенье, 22 мая, как уточнили в мэрии Волгограда, пешеходную зону на рокадной дороге расширят до улицы имени маршала Крылова. Ограничения будут действовать с 07.00 до 16.00.

Испытать себя на дистанции 42 километра 195 метров смогут любители и профессионалы со всей страны. Всего заявлено 863 участника, в том числе 166 детей. В корпоративной эстафете на забег выйдут представители организаций, вузов и ссузов.