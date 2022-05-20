В Волгограде из-за марафона на 2 дня перекроют Нулевую Продольную

В Волгограде в предстоящие выходные – 21 и 22 мая – в центре города будет проходить ежегодное спортивное мероприятие «Волгоградский марафон» памяти Заслуженного мастера спорта СССР Бориса Гришаева, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает администрация города, для обеспечения безопасности участников Нулевая Продольная магистраль будет перекрыта на протяжении двух дней.

– На время подготовки и проведения спортивного мероприятия с 07.00 21 мая в границах от улицы Калинина до кругового пересечения с улицей Комсомольской вводится пешеходный режим, – сообщают в мэрии. – С 07.00 до 16.00 22 мая пешеходная зона на рокадной дороге расширится до улицы имени маршала Крылова.

Волгоград примет спортсменов любителей и профессионалов со всей России на дистанции 42 км 195 м.

Дистанции 5 км, 10 км, 21 км 97 м, 1 км будут проходить в рамках Всероссийского проекта Забег.РФ. А так же в корпоративной эстафете смогут принять участие организации, вузы и ссузы.