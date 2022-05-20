Общество

«Благодарю за каждую минуту, что провела с ним»: в Волгограде скончался известный художник Александр Татаренко

Общество 20.05.2022 20:09
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20.05.2022 20:09


В Волгограде на 73-м году жизни скончался художник, сумевший раскрыть тайны мастеров эпохи Возрождения, Александр Татаренко. Как сообщила информагентству «Высота 102» Ольга Татаренко, известного волгоградца не стало в минувшую субботу, 14 мая. Похоронили Александра Владимировича в среду, 18-го. 

– Все случилось очень неожиданно. Он был полон сил, планов и надежд, – говорит Ольга Всеволодовна. – В пятницу рано утром почувствовал боль в груди, скорая приехала очень быстро, и его увезли в кардиоцентр. Заподозрив там инсульт, его перенаправили в больницу №25, где он на следующий день и скончался. Аневризма аорты. 

Поверить в то, что любимого супруга, которым восхищалась всю жизнь, больше нет рядом, Ольга Татаренко не может до сих пор. 

– Он до последнего момента много работал, был полон надежд поехать на любимую рыбалку. Меня спрашивали, были ли симптомы? А их и не было. За несколько дней до этого он починил в квартире кран. Я говорила, мол, некуда спешить, а он решительно взялся за дело. Одним словом, успел выполнить дома всю мужскую работу. 

Похороны Александра Татаренко состоялись в Волгограде 18 мая.

– Мне очень помогли друзья Александра Владимировича, – с благодарностью говорит Ольга Всеволодовна. – Он сумел дать миру очень много, раскрыл тайну великих мастеров. Я получаю много писем и сообщений с добрыми воспоминаниями о нем. 

Изучению и раскрытию секретов мастеров эпохи Возрождения Александр Татаренко посвятил более 40 лет. Познавая приемы живописи, он передавал свои знания ученикам. 

– Пусть учеников было не так уж и много, но настоящих художников и не должно много быть, – говорит Ольга Татаренко. – Сегодня мне хочется пожелать всем здоровья. Сказать, чтобы ценили время, которое можно провести рядом с близкими людьми и просто попить вместе чаю. Я благодарна за каждую минуту, которую провела с Александром Владимировичем. Кажется, совсем недавно мы сидели с ним на лавочке в парке, а его уже нет...  Хотелось бы, чтобы его не забывали. Память о художнике должна жить. 

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