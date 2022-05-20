Бренды Sinsay, Reserved и Mohito возвращаются в торговые центры Волгограда

В Волгограде 20 мая стало известно о возвращении в торговые центры брендов HOUSE, CROPP, Reserved и Mohito. По сведениям пресс-службы «Акварели», данные магазины уже сегодня открыли свои двери перед покупателями. Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня-завтра эти же точки откроются и в других торговых центрах, расположенных в Волгограде и Волжском.

– Бренды HOUSE, CROPP, Reserved и Mohito возобновили свою работу, – сообщили в «Акварели». – В магазинах представлены весенне-летние коллекции.

По сведениям арендаторов «Парк Хаус», магазины брендов CROPP и Sinsay в данном торговом центре также возобновили работу.

– Вчера в общий чат арендаторов пришло сообщение о предстоящем возобновлении работы этих магазинов, – рассказали предприниматели «Высоте 102».

Накануне стало известно о том, что польский ретейлер одежды LPP, управляющий брендами Reserved, House и Sinsay, принял решение о продаже российского подразделения китайскому консорциуму. В рамках сделки покупатель не получает права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании, отмечается в сообщении.