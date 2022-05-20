Общество

Бренды Sinsay, Reserved и Mohito возвращаются в торговые центры Волгограда

Общество 20.05.2022 13:14
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20.05.2022 13:14


В Волгограде  20 мая стало известно о возвращении в торговые центры брендов HOUSE, CROPP, Reserved и Mohito. По сведениям пресс-службы «Акварели», данные магазины уже сегодня открыли свои двери перед покупателями. Как стало известно ИА «Высота 102», сегодня-завтра эти же точки откроются и в других торговых центрах, расположенных в Волгограде и Волжском. 

– Бренды HOUSE, CROPP, Reserved и Mohito возобновили свою работу, – сообщили в «Акварели». – В магазинах представлены весенне-летние коллекции. 

По сведениям арендаторов «Парк Хаус», магазины брендов CROPP и Sinsay в данном торговом центре также возобновили работу. 

– Вчера в общий чат арендаторов пришло сообщение о предстоящем возобновлении работы этих магазинов, – рассказали предприниматели «Высоте 102».  

Накануне стало известно о том, что польский ретейлер одежды LPP, управляющий брендами Reserved, House и Sinsay, принял решение о продаже российского подразделения китайскому консорциуму. В рамках сделки покупатель не получает права на использование товарных знаков и брендов, которыми владеет LPP, но будет иметь право на продажу всех товаров, принадлежащих российскому подразделению компании, отмечается в сообщении.

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