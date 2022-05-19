Расследования

«Бизнес должен оправдать доверие»: Олег Савченко – о моратории на проверки предпринимателей

Расследования 19.05.2022 15:00
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19.05.2022 15:00


На совещании с главой государства Владимиром Путиным министр экономического развития Максим Решетников заявил накануне о том, что российский бизнес максимально освободили от проверок. Данная мера, убеждены в Москве, поспособствует активизации работы бизнеса в новых экономических условиях. Этой точки зрения, в том числе, придерживается и зампредседателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Олег Савченко. 

Одна проверка в среднем занимает в России до девяти рабочих дней. Как правило, на нее отвлекаются от рабочего процесса два-три сотрудника предприятий. Все это ложится дополнительной финансовой нагрузкой на компании. По оценкам экспертов, на моратории на проверки российский бизнес сможет сэкономить не меньше 60 млрд рублей. Кроме того, уверен Олег Савченко, введение моратория поможет бизнесу находить новые возможности. Уже сейчас, говорит зампред профильного комитета Госдумы, очевидна положительная тенденция. 

— Я согласен с мнением нашего министра экономики. Но еще нужно добавить, что это нужно было делать значительно раньше. Даже статистика сейчас показывает, что уменьшение или отмена проверок – плановых и внеплановых – дала эффект для государственных органов власти, где, к сожалению, был соблазн злоупотреблений. Ну, и затраты на проверки. Отвлекаются специалисты, которые должны заниматься профилактикой, развитием государственной системы и бизнеса. Бизнес наконец-то поверил в государство. Сейчас как раз то время, когда малый и средний бизнес должен оправдать это доверие. И уже думать о развитии, об инвестициях, - подчеркивает Савченко.

На фоне введения западных санкций, напомним, в России уже упрощены условия и порядок госзакупок, введены кредитные каникулы до 30 сентября с их возможным продлением. Значительно проще стала и процедура закупки лекарств. Эти меры и ряд других, направленных на поддержку бизнеса, являются прекрасным примером взаимодействия власти и бизнеса ради достижения общей цели, уверен Олег Савченко: 

— Последние события показали, что бизнес и государство могут вместе решать большие, глобальные задачи защиты нашей экономики. Поэтому мое мнение, что мер очень много. Они раньше обсуждались, о них спорили, откладывали. Но вот сейчас – то самое время, когда нужно их принимать и решать, причем решать – опережающее. Государство делает шаг в сторону бизнеса. Слишком долго бизнес ждал – малый, средний бизнес, крупный бизнес. Нужно субсидировать ставки, может быть, даже освободить от части налогов за счет того, что они инвестируют в производственные активы.

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