В Волгограде выросло число жителей без средств на отпуск









Денег на отпуск не могут накопить 35% жителей Волгограда. Такие данные озвучил сервис SuperJob по итогам опроса представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из Волгограда.

В результате Волгоград оказался на предпоследнем месте по фактическому бюджету на отпуск. В среднем на неделю отпуска волгоградцы могут потратить 33 тысячи рублей на человека. При этом у 35% жителей города вообще нет денег на отпуск. В прошлом году так отвечали 30% опрошенных в Волгограде.

Волгоградцам на неделю идеального отпуска, по их мнению, необходимо 150 тысяч рублей на человека. По сравнению с прошлым годом запросы выросли примерно на 25 тысяч.

Опрос показал, что в среднем россиянин может потратить на неделю отпуска 37 тысяч рублей - почти в 4,5 раза меньше, чем хотели бы. По представлению жителей страны для идеального отпуска им необходимо 160 тысяч рублей на человека. В настоящее время самый щедрый бюджет на отпуск могут выделить жители Москвы - в среднем 50 тысяч рублей на человека, а самые экономные бюджеты на неделю отпуска среди мегаполисов - в Волгограде и Воронеже (по 33 тысяч рублей на человека).

Всего участвовало 3000 респондентов в общем опросе, 10000 респондентов в опросе населения городов-миллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников в период с 1 по 18 мая текущего года. Опрашивались жители старше 18 лет.



