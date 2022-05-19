Отряд РХБ в Волгограде убил все вирусы на призывном пункте









Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провел дезинфекцию на территории сборного пункта Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, они выполнили обработку около 10 тыс. кв. м, в том числе административных помещений, прилегающих к зданиям дорог и территории, фасадов зданий, а также специальных мест для передачи новобранцев старшим команд.

Обработка была проведена в костюмах «Нерехта» специальным раствором ДТС-ГК с применением 3-х авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1.

Также все места сбора призывников оборудованы постами медицинского контроля, бактерицидными облучателями, создан необходимый запас индивидуальных средств защиты и дезинфицирующих растворов.

- Усиленные противоэпидемические меры в ходе весеннего 2022 года призыва граждан на военную службу направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и сохранение здоровья призывников, - пояснили в пресс-службе округа.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



