Общество 19.05.2022 09:22
19.05.2022 09:22
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Спас34» просят откликнуться родственников мужчины, скончавшегося сегодня в городской клинической больнице №25. Как сообщили ИА «Высота 102» в отряде, он был доставлен в лечебное учреждение поздно вечером 17 мая без сознания. Его нашли на улице в поселке ГЭС.
- Женщина гуляла утром с собакой, увидела, что лежит мужчина. Подумала, что он пьяный. А вечером увидела, что он по-прежнему там лежит, - рассказала руководитель отряда Наталья Дергачева. - Она вызвала скорую помощь. Когда врачи приехали, он был очень сильно уже замерзшим. Они еле разогнули его руки и ноги.
По словам Натальи, мужчина был одет в рабочую одежду, но выглядел аккуратным.
- На бомжа он не был похож, не видно было и каких-то следов крови. Что с ним случилось, пока непонятно, - пояснила Наталья.
Мужчину сразу поместили в реанимацию, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Смерть зафиксировали в семь часов утра 19 мая.
Приметы мужчины – худощавого телосложения, возраст около 50 лет, рост 175 см. Всех, кто узнал мужчину или имеет информацию о его родственниках, просьба позвонить по телефону 8-904-750-80-78.
Наталья Дергачева обращается к волгоградцам с просьбой не проходить мимо людей, которые нуждаются в помощи.
- Часто многие думают, что, если человек лежит на улице, значит, он бомж или пьяница и к нему никто не подходит. Но это далеко не всегда так! Я сама была свидетелем случаев, когда люди впадали в кому из-за заболевания, из-за других обстоятельств. Если человеку вовремя окажут помощь, его можно спасти. Пожалуйста, помните об этом, - заявила Наталья.
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