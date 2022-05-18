







Жителям Волгограда, пребывающим в запасе Вооруженных Сил РФ, предлагают заключить контракт на пребывание в мобилизационном резерве и получать за это деньги. Как сообщает ИА «Высота 102», в опубликованном на сайте администрации Волгограда объявлении указан список званий и суммы выплат, предусмотренных за службу в мобилизационном резерве.

– Гражданин, пребывающим в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, теперь вправе выбирать, где ему находиться: в мобилизационном резерве и получать деньги или «бесплатно» пребывать в мобилизационном ресурсе, – говорится в объявлении.













Для тех, кто выбирает деньги, необходимо заключить контракт с Минобороны РФ. Это могут сделать граждане, не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства, пребывающие в запасе, ранее проходившим военную службу и имеющим воинское звание:

- солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана - до 42 лет;

- младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, капитан-лейтенанта - до 47 лет;

- майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана 2 ранга - до 52 лет;

полковника, капитана 1 ранга - до 57 лет.

Для заключивших контракт денежная выплата в период прохождения военных сборов составит:

- полковник (командир полка) - 45 770 рублей;

- лейтенант (командир взвода) - 35 340 рублей;

- сержант - 24 910 рублей;

- рядовой - 17 380 рублей.

Денежная выплата за пребывание в мобилизационном людском резерве:

- полковник (командир полка) - 10070 рублей;

- лейтенант (командир взвода) - 7775 рублей;

- сержант - 5 480 рублей;

- рядовой - 3 825 рублей.

Денежная выплата за год:

- полковник (командир полка) - 156 540 рублей;

- лейтенант (командир взвода) - 120 865 рублей;

- сержант - 85 190 рублей;

- рядовой - 59 455 рублей.

Отметим, что объявления с призывом вступать в мобилизационный резерв мэрия публиковала регулярно и до начала спецоперации. Информация еженедельно появлялась в муниципальной газете.



