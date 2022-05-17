



58% жителей Южного федерального округа не ожидают дефицита продовольствия в стране в дальнейшем, при этом 9% абсолютно уверены, что дефицита не будет. 23% считают, что дефицит появится, из них 4% в этом не сомневаются. 19% не знают, чего ждать от ситуации с продовольствием. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

41% пока не замечали продовольственного дефицита (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа). Среди тех, кто заметил нехватку товаров, чаще всего обращали внимание на отсутствие сахара (47%), соли (13%), круп с макаронами и растительного масла (по 11%).

46% южан никогда не делали продовольственных запасов и не планируют. 24% опрошенных начали делать продовольственные запасы во время пандемии COVID-19. 11% стали формировать продовольственные запасы после начала военной спецоперации. Еще 20% пока не делали таких запасов, но планируют начать.

Из тех, кто делает запасы продовольствия или намерен начать их делать, чаще всего жители ЮФО планируют запасать крупы и макароны (83%), растительное масло (76%), сахар (70%), чай или кофе (70%), соль (52%). При этом по 24% собираются запасаться картофелем, сливочным маслом и алкоголем. Мясом собираются запастись 20%, молоком 13%, а хлебом 2%.

Лишь у 21% опрошенных респондентов есть домашнее подсобное хозяйство (козы, куры), остальные его не имеют.

У 50% южан есть дачи. Из них 42% выращивают там овощи и фрукты.

23% из тех, кто выращивает на даче овощи и фрукты, планирует в 2022 году посадить чуть больше картошки, чем обычно, еще 14% значительно больше. 40% планируют посадить столько же картошки, как и в прошлые годы.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 6-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.