Общество

Без света 17 мая временно оставят 5 районов Волгограда

Общество 16.05.2022 20:10
16.05.2022 20:10


Жителям Тракторозаводского,  Краснооктябрьского, Дзержинского, Советского и Кировского районов Волгограда завтра, 17 мая, временно ограничат подачу электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», специалисты в плановом порядке осмотрят объекты электросетевого хозяйства. 

Возможно, что именно ваш адрес попал в списки на отключение: 

Тракторозаводский район

с 09.00 до 17.00 

улица Гидростроителей, 6, 10  

улица Героев Тулы, 2

Краснооктябрьский район

с 09.00 до 17.00

улица Кравченко 1б, 1в, 2, 230/3, 230/144, 230/153

улица Аграрная, 1-19, 2а, 4а, 6а, 12а, 21-43, 47

улица Окраинная, 1-19, 1б-19б 

Дзержинский район 

с 09.00 до 13.00

улица 51-й Гвардейской Дивизии, 21-29

с 09.00 до 17.00

улица Полины Осипенко, 2, 4, 6, 8, 10-16, 18 

улица Семигоская, 1, 1а, 3 

улица Ученическая, 3, 3а, 4-16 

переулок Тихвинский, 1-5, 5а, 7, 9, 9а

улица Попова, 1-20, 13а 

улица Софьи Ковалевской, 1-23, 1б, 3б, 5б, 6а, 7а, 7б, 15б, 17а, 17б 

улица Кобринская, 33-41, 56-64 

улица Халтурина, 11-26 

Советский район 

с 09.00 до 17.00

улица Волгоградская, 100-120, 122, 122/2, 124, 126/1, 126/2, 128/1, 128/2, 130/1, 130/2, 134, 134а, 134/1, 134/2, 136, 136/1, 138, 138/1, 138/2, 140/1, 140/2, 142/1, 142/2, 144, 144/1, 146/1, 146/2, 148/1, 148/2, 150

улица Захарова, 5-9

улица Максима Горького, 1, 2, 2а, 2б, 2г, 2к, 3, 4-10, 5/1, 5/2, 7-17, 19/1, 19а, 19б, 19д, 21а, 21-25, 27/1, 27/2, 27/3

улица Лесная, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 16а

улица Комсомольская, 1-28, 1а, 28а, 30

улица Крымская, 1-16, 19-77

улица Крутенькая, 2-6, 38

улица Курочкина, 27, 29, 33, 35а, 32-78, 48/1, 52а

улица Мичурина, 4-16, 20, 22, 23, 25, 28-34

улица Терешковой, 1а

улица Октябрьская, 15

улица Первомайская, 1, 3а, 3-26, 28-34, 28а, 34а, 36, 38/1, 38/2, 38/3

улица Садовая, 1-24, 14а, 20а, 24а

улица Сорочинская, 34, 34б, 35, 36, 36б, 43, 49

улица Хмелева, 5-15

Кировский район 

с 09.00 до 17.00 

улица Лескова-I, 15а-43, 8-26а

улица Колосовая, 3

улица Лавровая, 11-66 

улица Бурятская, 3-7, 2а

улица 26 Июня, 1-8

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
18.05.2022 13:13
Общество 18.05.2022 13:13

0
Далее
Общество
18.05.2022 12:00
Общество 18.05.2022 12:00

0
Далее
Общество
18.05.2022 11:04
Общество 18.05.2022 11:04

0
Далее
Общество
18.05.2022 11:03
Общество 18.05.2022 11:03

0
Далее
Общество
18.05.2022 10:43
Общество 18.05.2022 10:43

0
Далее
Общество
18.05.2022 09:41
Общество 18.05.2022 09:41

0
Далее
Общество
18.05.2022 06:32
Общество 18.05.2022 06:32

0
Далее
Общество
17.05.2022 22:22
Общество 17.05.2022 22:22

0
Далее
Общество
17.05.2022 21:31
Общество 17.05.2022 21:31

0
Далее
Общество
17.05.2022 20:34
Общество 17.05.2022 20:34

0
Далее
Общество
17.05.2022 18:07
Общество 17.05.2022 18:07

0
Далее
Общество
17.05.2022 14:42
Общество 17.05.2022 14:42

0
Далее
Общество
17.05.2022 13:32
Общество 17.05.2022 13:32

0
Далее
Общество
17.05.2022 13:02
Общество 17.05.2022 13:02

0
Далее
Общество
17.05.2022 11:36
Общество 17.05.2022 11:36

0
Далее

Лента новостей

13:13
Волгоградцам предлагают до 150 тысяч за службу в мобилизационном резервеСмотреть фотографии
12:25
В Волжском будут судить врача за продажу сертификатов о вакцинацииСмотреть фотографии
12:25
Жители Волгограда могут арендовать самокаты Юрент на льготных условияхСмотреть фотографии
12:10
В Волгоградской области проснулась саранчаСмотреть фотографии
12:00
«В грязь не упал»: волгоградец поборолся в Чечне за звание лучшего таксиста РоссииСмотреть фотографии
11:41
В волгоградской колонии выявили махинации при закупке продуктов для заключенныхСмотреть фотографии
11:21
АО «КАУСТИК» — участник Международного форума «Полимерный бизнес России»Смотреть фотографии
11:04
Осужденный на 10 лет в Волгограде Брудный даст показания по делу МузраеваСмотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области регоператора заставили сделать перерасчет за мусор в станицеСмотреть фотографии
10:45
«Хотел подкалымить»: водителя МБУ «Северное» задержали в Волгограде за хищение топливаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:43
Открытие Авто: самым безопасным, удобным и выгодным транспортом волгоградские водители считают личный автомобильСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области водитель умер, наехав на деревоСмотреть фотографии
10:03
Пожарный автопарк на Гремячинском ГОКе пополнился новым автомобилемСмотреть фотографии
09:41
На острове в Волгограде пропала бабушка с проблемами с памятьюСмотреть фотографии
08:45
С саратовской компании взыскали ущерб за незаконную добычу песка под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:23
На Ангарском в Волгограде встали трамваиСмотреть фотографии
08:03
В Волгоградской области в апреле ускорился рост ценСмотреть фотографии
06:32
«Заколдованный дом»: в Волгограде не хотят ремонтировать горевшее здание судаСмотреть фотографии
22:22
Рок-фест и пенная вечеринка: в Волгограде пройдет фестиваль для студентов и школьниковСмотреть фотографии
21:31
Жителям Волгограда 18 мая массово отключат светСмотреть фотографии
20:34
Активисты спустя шесть лет удивились тротуарной плитке на братской могиле под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:25
Игрока волгоградского «Ротора» наградили за пенальтиСмотреть фотографии
19:32
Семье погибшего Сергея Аверьянова вручили орден Мужества в ВолжскомСмотреть фотографии
18:46
«Российская Федерация, уберите!»: в Москве заметили гигантскую свалку на Лысой горе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:07
И так сойдет: волгоградцев не волнует благоустройство Сурского сквераСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде сумочного маньяка осудили за ограбления женщинСмотреть фотографии
17:31
В Волжском сбитая на дороге школьница попала в реанимациюСмотреть фотографии
17:27
Малолетний вандал после ссоры с родителями устроил диверсию в парке Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:27
Начинающих волгоградских предпринимателей на год освободили от налоговСмотреть фотографии
16:03
«Закрываться не будем»: в центре Волгограда выставили на продажу кафе «Шампур»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 