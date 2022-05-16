Без света 17 мая временно оставят 5 районов Волгограда

Жителям Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Дзержинского, Советского и Кировского районов Волгограда завтра, 17 мая, временно ограничат подачу электроэнергии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», специалисты в плановом порядке осмотрят объекты электросетевого хозяйства.
Возможно, что именно ваш адрес попал в списки на отключение:
Тракторозаводский район
с 09.00 до 17.00
улица Гидростроителей, 6, 10
улица Героев Тулы, 2
Краснооктябрьский район
с 09.00 до 17.00
улица Кравченко 1б, 1в, 2, 230/3, 230/144, 230/153
улица Аграрная, 1-19, 2а, 4а, 6а, 12а, 21-43, 47
улица Окраинная, 1-19, 1б-19б
Дзержинский район
с 09.00 до 13.00
улица 51-й Гвардейской Дивизии, 21-29
с 09.00 до 17.00
улица Полины Осипенко, 2, 4, 6, 8, 10-16, 18
улица Семигоская, 1, 1а, 3
улица Ученическая, 3, 3а, 4-16
переулок Тихвинский, 1-5, 5а, 7, 9, 9а
улица Попова, 1-20, 13а
улица Софьи Ковалевской, 1-23, 1б, 3б, 5б, 6а, 7а, 7б, 15б, 17а, 17б
улица Кобринская, 33-41, 56-64
улица Халтурина, 11-26
Советский район
с 09.00 до 17.00
улица Волгоградская, 100-120, 122, 122/2, 124, 126/1, 126/2, 128/1, 128/2, 130/1, 130/2, 134, 134а, 134/1, 134/2, 136, 136/1, 138, 138/1, 138/2, 140/1, 140/2, 142/1, 142/2, 144, 144/1, 146/1, 146/2, 148/1, 148/2, 150
улица Захарова, 5-9
улица Максима Горького, 1, 2, 2а, 2б, 2г, 2к, 3, 4-10, 5/1, 5/2, 7-17, 19/1, 19а, 19б, 19д, 21а, 21-25, 27/1, 27/2, 27/3
улица Лесная, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 16а
улица Комсомольская, 1-28, 1а, 28а, 30
улица Крымская, 1-16, 19-77
улица Крутенькая, 2-6, 38
улица Курочкина, 27, 29, 33, 35а, 32-78, 48/1, 52а
улица Мичурина, 4-16, 20, 22, 23, 25, 28-34
улица Терешковой, 1а
улица Октябрьская, 15
улица Первомайская, 1, 3а, 3-26, 28-34, 28а, 34а, 36, 38/1, 38/2, 38/3
улица Садовая, 1-24, 14а, 20а, 24а
улица Сорочинская, 34, 34б, 35, 36, 36б, 43, 49
улица Хмелева, 5-15
Кировский район
с 09.00 до 17.00
улица Лескова-I, 15а-43, 8-26а
улица Колосовая, 3
улица Лавровая, 11-66
улица Бурятская, 3-7, 2а
улица 26 Июня, 1-8