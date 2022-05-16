В Волгограде обесточат дома в пяти районах









Плановые отключения электроснабжения сегодня, 16 мая, пройдут в пяти районах Волгограда, сообщает АО «ВМЭС».

В Дзержинском районе счет отключат с 13.00 до 17.00 по следующим адресам: дома №№ 15, 15а и 17 по ул. Ткачева, ул. Рокоссовского, 42 и 44, ул. Двинская, 18 и 20.

В Центральном районе с 10.00 до 12.00 обесточат дома №№ 5 и 5а по ул. Порт-Саида, ул. Советская, 21; ул. Пархоменко, 2 и 3.

В Тракторозаводском районе электричества не будет с 9.00 до 17.00 в домах №№ 4,6,8 и 10 по ул. Демьяна Бедного; ул. Андреева, д.8,10, 12; ул. Патриса Лумумбы, д.7; ул. Ополченская, д.41,45, 47, 49, 51, 53; ул. Рыкачева, д. 8,10; ул. Героев Тулы, д.2,7; ул. Гидростроителей, д.6,10.

В Кировском районе отключения пройдут с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Южнобережная, д. 1-9; ул. Доватора, д. 30-42; ул. Розовая, 65; ул. Бамбуковая, д. 43-49, ул. Кирова, д. 133, 133а; ул. Генерала Апанасенко, д. 5-27; ул. Красных Партизан, д. 1-11, д. 2-12; ул. Красноозерная, д. 23-43, 28-56; ул. Катальповая, д. 51-57а; ул. Шелковичная, д. 25-37; пер. Катальповый, д. 1-11, 4-10а.

В Ворошиловском районе свет отключат с 9.00 до 17.00 в домах №№ 135-159,139а,147а,104-130, 102а, 151а. На улице Минераловодская, д.38-64, 42а, 44/1, 25-57, 25а, 51а; ул.Чигиринская, д.51-69, 61а, 40-60, 54а; ул.Челябинская, д.36-56, 36а, 40а, 42а, 44а, 35-53, 35а, 37а, 39а, 45а; ул.Белоглинская, д.53-61, 57а, 59а, 63а, 48-62; ул.Чебоксарская, д.78-86, 84а, 67-71; ул.Читинская, д.84-94, 88а, 92а, 77-89; ул.Радомская, д.23, 45а; ул.Череповецкая, д.136, 138, 138а и ул.Чинарская, д.60.



