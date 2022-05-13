В Волгоградской области бешеная кошка набросилась на женщину





В поселке Новый Рогачик Городищенского района Волгоградской области введен карантин из-за выявленного очага бешенства. Как сообщает ИА «Высота 102», официальный приказ облкомветеринарии опубликован сегодня, 13 мая.

— Введен карантин в очаге бешенства и радиусе 500 метров, — гласит текст документа. — Проводятся профилактические мероприятия для недопустимости распространения заболевания.

Как стало известно журналистам информагентства, жертвой кошки, зараженной бешенством, стала местная жительница и ее дочь. Домашнее животное набросилось на свою хозяйку в частном доме по адресу Житомирская, 47.

В месте, где находилось больное животное, проведут дезинфекцию. Также специалисты вакцинируют других животных. Будет организован подворовой обход.

— Контактировавшие с животным взяты под медицинское наблюдение. Осуществляется плановая антирабическая вакцинация, — пояснили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

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