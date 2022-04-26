Агрессивный хорек покусал жителя Волгоградской области и умер

Общество 26.04.2022 14:05
26.04.2022 14:05
В Михайловке Волгоградской области разыскивают молодого человека, которого две недели назад покусал хорек. Как сообщили в администрации городского округа, хищное животное, по словам очевидцев, пало. Вероятно, хорек был болен бешенством. Однако определить это не представляется возможным – место нахождения животного неизвестно.
Известно, что молодой человек еще 11 апреля помогал поймать хорька в районе домов №№ 16-20 по ул. Поперечная. В результате он получил царапины и укусы. Сотрудники районной станции по борьбе с болезнями животных просят пострадавшего обратиться в приемный покой Михайловской ЦРБ, чтобы принять срочные профилактические меры для исключения вероятности заражения бешенством.
Напомним, что на прошлой неделе карантин по бешенству был введен в поселке Максима Горького в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Очаг смертельно опасного заболевания обнаружили после нападения на людей бешеной кошки. Ее приютила одна из семей, но через несколько дней кошка стала вести себя агрессивно и укусила своих новых хозяев. Они обратились за медицинской помощью, а питомец был взят под наблюдение и вскоре скончался. По результатам исследований было установлено, что кошка умерла от бешенства.
Ранее в 2022 году на карантин отправляли поселок Чернышковский из-за бешеной домашней собаки и хутор Кумовка в Калачевском районе, где бешенством заразилась корова.
На фото Михайловская ЦРБ
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