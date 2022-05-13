Общество

Опасные мотыльки вышли из депрессии и стали угрозой в Волгоградской области

Общество 13.05.2022 14:58
13.05.2022 14:58



В Волгоградской области зафиксирован лет бабочек лугового мотылька. Как сообщили в ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, небольшое скопление этого многоядного вредителя отмечено в Городищенском районе, где попадаются пять экземпляров в расчете на 50 шагов.
Бабочки лугового мотылька замечены на посевах озимой пшеницы, посадках картофеля и залежах, в Суровикинском районе – на обочинах дорог. Уже гораздо больше - до 50 экземпляров на 50 шагов отмечено в Иловлинском районе на обочинах дорог и в Калачевском районе на посевах люцерны.
Специалисты отмечают, что в Волгоградской области этот вредитель вышел из депрессии в прошлом году и удачно перезимовал. При сильном ветре бабочки способны преодолевать большие расстояния, что должны учитывать фермеры и следить за ситуацией. Массовый лет бабочек лугового мотылька начинается при среднесуточной температуре + 18. Бабочки летают в сумеречное и ночное время. Через 3-5 дней после вылета бабочки откладывают яйца, через 3-10 дней из них появляются гусеницы.
Вредитель может сильно повреждать пропашные, зернобобовые, бахчевые, овощные культуры и многолетние бобовые травы.
Фото: ФГУП «Россельхозцентр» по Волгоградской области

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