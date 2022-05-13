В волгоградской колонии в лампочках засветились телефоны

Происшествия 13.05.2022 12:14
13.05.2022 12:14
Сотрудники исправительной колонии №24 в Камышине Волгоградской области обнаружили в светодиодных лампах мобильные телефоны. Как сообщили в УФСИН России по региону, посылка с десятком лампочек была предназначена для одного осужденного. Запрещенные предметы ему отправила в колонию родственница из Волгограда.
Еще одну посылку с сюрпризом вскрыли сотрудники исправительной колонии №5. Здесь в тюбике шампуня нашли мобильный телефон и две сим-карты.
В отношении отправителей посылок составлены административные материалы. Проводится проверка.
Фото: УФСИН России по Волгоградской области
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