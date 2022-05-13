В волгоградской колонии в лампочках засветились телефоны









Сотрудники исправительной колонии №24 в Камышине Волгоградской области обнаружили в светодиодных лампах мобильные телефоны. Как сообщили в УФСИН России по региону, посылка с десятком лампочек была предназначена для одного осужденного. Запрещенные предметы ему отправила в колонию родственница из Волгограда.













Еще одну посылку с сюрпризом вскрыли сотрудники исправительной колонии №5. Здесь в тюбике шампуня нашли мобильный телефон и две сим-карты.

В отношении отправителей посылок составлены административные материалы. Проводится проверка.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области