В Волжском ищут пропавшего мужчину с фитнес-браслетом

Общество 13.05.2022 08:19
13.05.2022 08:19
Волонтеры ищут 37-летнего Александра Капранова, жителя Волжского Волгоградской области, местонахождение которого неизвестно с 30 апреля. Как сообщили ИА «Высота 102» в поисковой группе «Юг-Спас Волгоград», вместе с кинологами, сотрудниками полиции и родственниками пройдены километры полей, осмотрены промышленные зоны и кварталы города и его окрестностей, но пока безрезультатно.
Мужчина может быть одет в светлые джинсы или трико, в черную куртку, у него есть фитнес-браслет.
Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.
Если вы увидите Александра Капранова, просьба позвонить 112 или по номерам 8-966-789-0888.
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