Бочаров во время визита в Волжский вспомнил, с чего начинал





Губернатор Волгоградской области сегодня, 12 мая, начало рабочего дня посвятил инспекции нового Центра спортивных единоборств в городе Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина, глава региона во время общения с юными спортсменами вспомнил, с чего начинал сам.

Новый Центр спортивных единоборств стал частью досугового комплекса, который формируется вокруг стадиона имени Логинова. В одноэтажном здании могут одновременно заниматься до 100 человек. В распоряжении спортсменов, занимающихся самбо и дзюдо: борцовские ковры, татами, ринг. Здесь же – полностью оснащенная тренажерная зона, раздевалки, душевые и медкабинет.

– Надеюсь, что здесь будут готовиться выдающиеся спортсмены, чемпионы, которые будут являться примером для всей нашей молодежи, – отметил Андрей Бочаров в ходе инспекции. – Уверен, что совместные решения дадут новые возможности для развития спорта на территории Волгоградской области. В том числе для реализации нашего проекта по строительству «волгоградских Лужников».

Пообщался губернатор и юными спортсменами, находившимися в Центре на момент его визита. Бочаров отметил в разговоре с ребятами, что и сам когда-то начинал именно с самбо.

В ходе поездки в Волжский между волгоградским регионом и Всероссийской федерацией самбо было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

– Это соглашение даст возможность поднять самбо в Волгограде на другой качественный уровень, – подчеркнул президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация Самбо» и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев. – Мы по стране запустили проект строительства «Домов самбо». Соглашение дает возможность внутри Волгоградской области сделать некие акценты, чтобы сегодня не смотреть, что мир нам диктует, а развивать свои виды, которые у нас имеют колоссальные традиции, в том числе в Волгоградской области самбо имеет свою историю. У нас запущен проект «Самбо — в школы», и уже порядка 25 школ Волгоградской области вошли в него. Это хорошая система, когда всероссийская и местная федерация, местная власть консолидировано вкладываются в наших детей, в новое поколение».