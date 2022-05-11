Волгоградский аэропорт недосчитался пассажиров в мае

Общество 11.05.2022 20:07
11.05.2022 20:07
Пассажиропоток международного аэропорта Волгограда с 1 по 10 мая составил 35 863 пассажира – на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Из них только 168 человек были обслужены на международных авиалиниях, остальные – на внутренних.
Для сравнения, за 1 - 10 мая прошлого года пассажиропоток составил 44 тысячи человек.
В этом году пик авиаперевозок пришелся на 2 и 10 мая, когда ежедневное количество рейсов превышало 40.
Регулярные региональные рейсы выполнялись по 11 направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Уфа, Новосибирск, Тюмень, Челябинск и Ереван. Самыми популярными направлениями для волгоградцев, улетевших отдыхать на майские праздники, стали традиционно Москва и Санкт-Петербург, а также Новосибирск, Нижний Новгород и Минеральные Воды.
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