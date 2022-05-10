Еще один дом на севере Волгограда признан аварийным

Фото из архива ИА "Высота 102".
Общество 10.05.2022 15:51
10.05.2022 15:51
Фото из архива ИА "Высота 102".
Двухэтажка на улице Брасовская, 9 в Тракторозаводском районе Волгограда признана аварийной и подлежащей сносу. Как сообщили сегодня, 10 мая ИА «Высота 102» в госжилинспекции, поводом для принятия такого решения стало техническое состояние дома, построенного в 1956 году.Ранее аварийным был признан дом по соседству – двухэтажка по адресу ул. Брасовская, 11. Это здание было возведено в 1950 году.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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