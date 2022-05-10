В Волгоградскую область 11 мая вернутся заморозки

Общество 10.05.2022 09:13
10.05.2022 09:13
Погода в Волгоградской области вновь испортится. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, так, с 11 по 13 мая в регионе зарядят дожди. При этом ожидается ураганный ветер – до 20 метров в секунду.
А в ночь на 11 мая в некоторых районах Волгоградской области снова ожидаются заморозки – в воздухе и на поверхности почвы до -1-3 градусов. В этот же день днем будет не более +11 градусов. В последующие дни температура поднимется до +15+20 градусов.
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