На Мамаевом кургане в Волгограде выстрелили из дивизионных пушек









Традиционная акция «Выстрел памяти» прошла сегодня на Мамаевом кургане в Волгограде. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на этот раз ее посвятили двум датам – грядущей 77-ой годовщине Великой Победы и 57-й годовщины присвоения Волгограду звания «города – героя».

8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была установлена высшая степень отличия нашего города – почетное звание «город-герой». Оно присваивалось городам, трудящиеся которых проявили массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Этим же Указом Волгоград награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Торжественный выстрел был произведен в 12 часов дня на южном склоне Мамаева кургана двумя орудиями ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Напомним, что на берегах Волги прошла Сталинградская битва, победа в которой по праву является одной из славных страниц летописи Великой Отечественной войны – 122 участникам Сталинградской битвы было присуждено звание Героев Советского Союза.

Медаль «За оборону Сталинграда» стала символом мужества защитников города.

Согласно решению городской думы, Волгоград именуется «городом-героем Сталинградом» в день разгрома фашистов в Сталинградской битве 2 февраля, в День Победы 9 мая, в День памяти и скорби 22 июня, в День окончания Второй мировой войны 2 сентября, в День памяти жертв бомбардировки Сталинграда 23 августа и в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом 19 ноября.

Фото: пресс-служба Южного военного округа